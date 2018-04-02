В тратах чиновников лекарства уступили место дорогам

Траты на медицину стабильно высоки.

Единая информационная система в сфере государственных закупок предоставила данные топ-рейтинга заказчиков по сведениям за март 2018 года. Оказалось, что в Липецкой области чиновники чаще всего заключали тендеры на благоустройство региона. Ранее топ рейтинга был за вопросами медицины.



Лидером топ-рейтинга по сумме контрактов оказался комитет коммунального хозяйства Ельца с тендерами на 168,2 млн рублей. Вторую строчку заняла областная клиническая больница с 93,1 млн рублей. Топ-3 закрывает липецкий онкологический диспансер с тендерами на 60 млн. Также в первую пятерку попали управление здравоохранения (54,4 млн рублей) и больница «Скорой помощи» (48,4 млн рублей).



Первую строчку в топе заказчиков по количеству закупок также заняло управление государственной противопожарной службы — 45 тендеров. Вторая строка — за онкодиспансером и его 43 закупками. Топ-3 закрывает управление благоустройства Липецка, оформившее 42 тендера. В лидеры попали грязинская межрайонная больница (37 закупок) и больница №2 Ельца (35).



Самой затратной закупкой марта в Липецкой области оказался тендер коммунальщиков администрации Ельца, которые за 79,9 млн рублей заказали ремонт дорожного покрытия и тротуаров (ул. Комсомольская от ул. 9Декабря до ул.Пушкарской, ул. Орджоникидзе от ул. Пожарной до пл. Вермишева, ул.Октябрьская от ул. К.Маркса до д. 199, ул. Ленина от ул.9 Декабря до ул. Песковатской, ул. Мира от ул. Коммунаров до д. 179, ул. Пирогова). 41,6 млн рублей освоила «Липецкая областная клиническая больница»; там купили ангиографический рентгеновский комплекс. Указанная сумма — за один аппарат. Топ-3 закрывает тендер управления финансов на 28,8 млн рублей. Там приобрели сопровождение программного комплекса для казначейского исполнения бюджета.