В Липецке на Пасху автобусы к кладбищам будут ходить до 16:00

В Пасхальное воскресенье для доставки липчан к основным городским кладбищам организуют 5 временных маршрутов, обслуживать которые будут 24 единицы транспорта.

К Косыревскому кладбищу автобусы, обозначенные специальными табличками, пойдут по двум направлениям: от технического университета их движение начнется с 06:30, от конечной остановки поселка Сырский Рудник – с 7:00.

До городского кладбища в районе ЛТЗ пассажиры смогут добраться автобусами от площади Клименкова. От поселка Дачный специальные автобусы проследуют к месту массового захоронения в Казинке. А отправление автобуса, следующего до кладбищ в Новоселкино и Желтых Песках, будет осуществляться от автостанции «Сокол».

Данные маршруты начнут свою работу с 6:30 и завершат в 16:00, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.