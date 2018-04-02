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сегодня, 13:50
В Кремле прокомментировали арест братьев Магомедовых
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал арест братьев Магомедовых.
Утверждения о задержании владельцев Группы "Сумма" братьев Магомедовых по причине противоборства различных структур в преддверии формирования нового правительства РФ являются политологическими пересудами, Кремль не может участвовать в таких обсуждениях, - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества, хищениях мошенническим путем и растрате, а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов – в хищении почти 669 миллионов рублей, - передает РИА-Новости.
"Вы знаете, это такие политологические пересуды. Давайте все-таки оставим это политологам. И, конечно же, мы не можем принимать участие в таких обсуждениях", — сказал Песков журналистам в понедельник, отвечая на вопрос о связи задержания братьев Магомедовых с противоборством различных структур в преддверии формирования нового правительства.
"Нет, это не какие-то одноразовые акции. Вы знаете, что в плане мониторинга использования бюджетных средств проводится очень жёсткая целенаправленная политика. Здесь мы действительно видим обвинения в адрес Магомедовых. Продолжается следствие, поэтому что-либо говорить было бы некорректным", - заявил Дмитрий Песков.
Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества, хищениях мошенническим путем и растрате, а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов – в хищении почти 669 миллионов рублей, - передает РИА-Новости.
"Вы знаете, это такие политологические пересуды. Давайте все-таки оставим это политологам. И, конечно же, мы не можем принимать участие в таких обсуждениях", — сказал Песков журналистам в понедельник, отвечая на вопрос о связи задержания братьев Магомедовых с противоборством различных структур в преддверии формирования нового правительства.
"Нет, это не какие-то одноразовые акции. Вы знаете, что в плане мониторинга использования бюджетных средств проводится очень жёсткая целенаправленная политика. Здесь мы действительно видим обвинения в адрес Магомедовых. Продолжается следствие, поэтому что-либо говорить было бы некорректным", - заявил Дмитрий Песков.