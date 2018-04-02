сегодня, 13:42
Липчане могут помочь землячке выиграть на «Мисс Россия — 2018»
Голосовать можно ежедневно.
Друзьянастал этот день,когда на сайте @miss_russia_org что находит в шапке профиля открыто голосованиЯ как обычно волнуюсь и надеюсь на Ваш голос за меня Голосовать можно одному человеку только 1 раз в день,завтра это действие можно повторять снова!!! Мейк и укладка от лучших из лучших,прошу любить и жаловать @maccosmetics @maccosmeticsrussia & @mone_mosЯ люблю вас!пасибо за поддержку и столь тёплые слова! Мне безумно приятно! Ваша Оля! Thanks for the photo unique @georginavaughanphotography hugging you #миссроссия #миссроссия2018 #голосование #missrussia #missrussia2018 #salonmone #mone #mone_vsesalony #моне #салонмоне #mone_missrussia #mac #maccosmeticsrussia #maccosmetics
Всего за час обращение Ольги поддержали 1 700 лайками. Добавим, что голосовать за представительницу Липецкой области можно ежедневно. Пока за Ольгу проголосовали 310 пользователей соцсетей «Вконтакте» и Facebook.
“Мисс Россия” — ежегодный российский национальный конкурс красоты. Впервые был проведён в 1927 году в Париже. C 2016 года конкурс проходит под патронажем Министерства культуры Российской Федерации. В 2018 году у Ольги 49 соперниц.
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