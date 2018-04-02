Липчане могут помочь землячке выиграть на «Мисс Россия — 2018»

Голосовать можно ежедневно.

23-летняя актриса и модель из Ельца Ольга Ломакина обратилась к своим подписчикам в Instagram. Девушка сражается за корону «Мисс Россия — 2018» и просит всех неравнодушных поддержать ее кандидатуру.Всего за час обращение Ольги поддержали 1 700 лайками. Добавим, что голосовать за представительницу Липецкой области можно ежедневно. Пока за Ольгу проголосовали 310 пользователей соцсетей «Вконтакте» и Facebook.“Мисс Россия” — ежегодный российский национальный конкурс красоты. Впервые был проведён в 1927 году в Париже. C 2016 года конкурс проходит под патронажем Министерства культуры Российской Федерации. В 2018 году у Ольги 49 соперниц.