24 000 «квадратов» на Московской отдают под склады

Годовая аренда обойдется в 6,4 млн рублей.

ОБУ «Областной фонд имущества» открыло аукцион на аренду 24 331 квадратного метра на улице Московская. Эту территорию чиновники готовы отдать под склады и строительство логистического центра. Участок ограничен улицами Московская, Минская и Кривенкова, находится за стройкой «Катящихся камней», около железнодорожных путей.



Участником аукциона на огромный надел земли может стать любой, который найдет 3,2 млн рублей задатка. Шаг аукциона составит 192 000 рублей. Срок аренды установили в 108 месяцев (9 лет), годовая плата за пользование землей составит 6,4 млн рублей.



Торги по земле на Московской запланированы на 10 мая. Победит лучшее предложение. С самым выгодным инвестором и заключат договор на аренду.