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Первый беспилотник «Почты России» разбился о стену дома

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#Почта России #беспилотник
Первый беспилотник «Почты России» разбился о стену дома

Первая попытка «Почты России» доставить почту беспилотником закончилась неудачей. Квадрокоптер врезался в стену жилого дома и упал.

Содержимое посылки, которую неудачно попытался доставить беспилотник "Почты России", не пострадало, - сообщила РИА-Новости в понедельник представитель правительства Бурятии.

Ранее сообщалось, что первая в России попытка доставить почту беспилотником закончилась неудачей – вскоре после взлета аппарат "Почты России" упал на землю. В правительстве сообщили, что после запуска аппарат взлетел, пошел по маршруту, а потом упал на землю. В результате инцидента никто не пострадал. В сети появились кадры, на которых видно, что аппарат упал после столкновения со стеной жилого дома.

"Содержимое посылки осталось в сохранности, дом не пострадал", — сказала собеседница.

Бурятия была выбрана экспериментальной площадкой для первой в России попытки доставить почтовый груз с помощью беспилотного летательного аппарата. Это решение было принято по итогам встречи главы Бурятии Алексея Цыденова и гендиректора "Почты России" Николая Подгузова.

Для запуска БПЛА отвели площадку в 105-м микрорайоне Улан-Удэ, откуда груз должен был быть доставлен в село Тарбагатай, это за 35 километров от столицы Улан-Удэ.

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#Почта России #беспилотник

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