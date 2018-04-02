В Липецке состоится ярмарка профессий

На встрече ждут молодежь из районов.

Порядка 300 участников планируется задействовать на ярмарке профессий в Липецке. Выставка-смотр учебных мест состоится в техникуме городского хозяйства (на улице Калинина, район ГИБДД) 10 апреля. Открытие встречи запланировано на 10 утра.



Как сообщил директор областного казённого учреждения «Липецкий городской центр занятости населения» Олег Фирсов, свои предложения продемонстрируют, по большей части средне-специальные и высшие учебные заведения. Событие ориентировано не только на школьников Липецка. Но и молодежь из ближайших к региональному центру районов. Чаще всего именно они уезжают из деревень и сел в Липецк. Ярмарка учебных мест не только покажет перечень специальностей обучения, но и позволит пройти тест по профессиональному ориентированию.