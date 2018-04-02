Общество

сегодня, 12:17

В Липецке состоится ярмарка профессий

599
#вакансия #образование
В Липецке состоится ярмарка профессий

На встрече ждут молодежь из районов.

Порядка 300 участников планируется задействовать на ярмарке профессий в Липецке. Выставка-смотр учебных мест состоится в техникуме городского хозяйства (на улице Калинина, район ГИБДД) 10 апреля. Открытие встречи запланировано на 10 утра.

Как сообщил директор областного казённого учреждения «Липецкий городской центр занятости населения» Олег Фирсов, свои предложения продемонстрируют, по большей части средне-специальные и высшие учебные заведения. Событие ориентировано не только на школьников Липецка. Но и молодежь из ближайших к региональному центру районов. Чаще всего именно они уезжают из деревень и сел в Липецк. Ярмарка учебных мест не только покажет перечень специальностей обучения, но и позволит пройти тест по профессиональному ориентированию.
599
#вакансия #образование

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

24 000 «квадратов» на Московской отдают под склады
#склад #логистический центр
2
24 000 «квадратов» на Московской отдают под склады

34 минуты назад

Общество
Ремонт дорог Липецка доверят школьникам?
#вакансии #каникулы
6
Ремонт дорог Липецка доверят школьникам?

сегодня, 12:03

Общество
В Липецке отловили более 2 000 бродячих животных
#отлов животных
36
В Липецке отловили более 2 000 бродячих животных

сегодня, 11:59

Общество
Последние из могикан
#Твиттер #губернатор
18
Последние из могикан

сегодня, 11:46

Общество
Липецких автомобилистов просят объехать восемь улиц
#ремонт #маршрут
11
Липецких автомобилистов просят объехать восемь улиц

сегодня, 11:39

Общество
В Липецке эвакуировали ТРЦ «Ривьера»
19
В Липецке эвакуировали ТРЦ «Ривьера»

сегодня, 11:32

Общество