Ремонт дорог Липецка доверят школьникам?

Город создает временные рабочие места для каникуляров.

Как сообщил директор «Липецкого городского центра занятости населения» Олег Фирсов, этим летом администрация Липецка продолжит практику создания временных рабочих мест для школьников. Учеников попробуют трудоустроить на время каникул.



- Запланировано направить на эти цели порядка 500 000 рублей. Это поможет софинансировать затраты предприятий на создание временных рабочих мест для каникуляров, а также повысить привлекательность включения в программу для организаций, - уточнил Олег Фирсов.



Школьников планируют, по большей части, привлекать на замещение вакансий, не требующих особой подготовки. Планируется, что временную подработку школьникам Липецка дадут муниципальные организации, подконтрольные мэрии. Здесь большое поле для деятельности. Перечислим лишь некоторые организации и возможный вид занятости:



- «Зеленхоз» - уход за растениями на улицах города

- МУП РСДП — ремонт дорог Липецка

- МУП «Липецкая городская транспортная компания» - замена транспортных карт

- Управление благоустройства Липецка — уборка улиц и обновление малых архитектурных форм (урны, лавки)

- "Липецкая станция аэрации"

- Муниципальное унитарное предприятие ритуальных услуг Липецка — копание могил, уход за памятниками

- библиотеки — обновление и ремонт книжного фонда

- Липецкий зоологический парк — уход за животными

- МАУ «Спортивный город» - уход за спортивными сооружение и помощь в проведении массовых мероприятий



Впрочем, это только прикидки GOROD48. Окончательное решение о вакансиях и местах трудоустройства мэрия Липецка решит ближе к лету.