Общество

сегодня, 12:03

Ремонт дорог Липецка доверят школьникам?

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#вакансии #каникулы
Ремонт дорог Липецка доверят школьникам?

Город создает временные рабочие места для каникуляров.

Как сообщил директор «Липецкого городского центра занятости населения» Олег Фирсов, этим летом администрация Липецка продолжит практику создания временных рабочих мест для школьников. Учеников попробуют трудоустроить на время каникул.

- Запланировано направить на эти цели порядка 500 000 рублей. Это поможет софинансировать затраты предприятий на создание временных рабочих мест для каникуляров, а также повысить привлекательность включения в программу для организаций, - уточнил Олег Фирсов.

Школьников планируют, по большей части, привлекать на замещение вакансий, не требующих особой подготовки. Планируется, что временную подработку школьникам Липецка дадут муниципальные организации, подконтрольные мэрии. Здесь большое поле для деятельности. Перечислим лишь некоторые организации и возможный вид занятости:

- «Зеленхоз» - уход за растениями на улицах города
- МУП РСДП — ремонт дорог Липецка
- МУП «Липецкая городская транспортная компания» - замена транспортных карт
- Управление благоустройства Липецка — уборка улиц и обновление малых архитектурных форм (урны, лавки)
- "Липецкая станция аэрации"
- Муниципальное унитарное предприятие ритуальных услуг Липецка — копание могил, уход за памятниками
- библиотеки — обновление и ремонт книжного фонда
- Липецкий зоологический парк — уход за животными
- МАУ «Спортивный город» - уход за спортивными сооружение и помощь в проведении массовых мероприятий

Впрочем, это только прикидки GOROD48. Окончательное решение о вакансиях и местах трудоустройства мэрия Липецка решит ближе к лету.
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#вакансии #каникулы

Комментарии (6)

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Гость

24 минуты назад
Дороги ремонтируют школьники и случайные люди. Какое уж тут соблюдение технологий. Не пора плату за ремонт взыскивать с чиновников творящих такие чудеса.
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Дороги ремонтировать

40 минут назад
- да уж лучше школьники чем армянские рожи, толку больше будет.
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Манагер

сегодня, 12:24
Инициатор этих идей пускай своих детей-школьников отправит на погост могилы копать и закапывать под плачь окружающих покойников.
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прохор

сегодня, 12:22
Менеджер, ...именно школникам!:(((
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Манагер

сегодня, 12:21
Школьников отправят могилы копать-одумайтесь! Не травмируйте психику малолетнем! Дорожными рабочими-а если собьют, кто будет отвечать? Наше бестолковое новое школьное поколение с такими предложениями и до вузов не дожевут! А ведь у большинства подростков первые извилины начинают появлятся именно на 2-3 курсе обучения.
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Менеджер

сегодня, 12:14
Копание могил, это то что надо)))
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