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Последние из могикан
С главой Липецкой и Белгородской областей познакомил своих подписчиков Скотт Роз, заместитель начальника московского бюро агенства Bloomberg.
"С отставкой Тулеева в минувшие выходные осталось всего два российских губернатора, которые были на своих должностях еще до Путина:
Белгородская область — Евгений Савченко, находящийся в должности с декабря 1993 года (!)
Липецкая область — Олег Королев, находящийся в должности с апреля 1998 года".
With Tuleyev's resignation over the weekend, there are just two Russian governors remaining who predate Putin:— Scott Rose (@rprose) 2 апреля 2018 г.
Belgorod region's Yevgeny Savchenko, in office since Dec. 1993 (!)
Lipetsk region's Oleg Korolyov, in office since April 1998 pic.twitter.com/GlnP4ddmbe
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