Последние из могикан

С главой Липецкой и Белгородской областей познакомил своих подписчиков Скотт Роз, заместитель начальника московского бюро агенства Bloomberg.

With Tuleyev's resignation over the weekend, there are just two Russian governors remaining who predate Putin:



Belgorod region's Yevgeny Savchenko, in office since Dec. 1993 (!)

Lipetsk region's Oleg Korolyov, in office since April 1998 pic.twitter.com/GlnP4ddmbe — Scott Rose (@rprose) 2 апреля 2018 г.

Скотт Роз разместил в своем микроблоге в Твиттере запись и поделился фото "последних из могикан" - губернаторов Липецкой области Олега Королева и Белгородской - Евгения Савченко."С отставкой Тулеева в минувшие выходные осталось всего два российских губернатора, которые были на своих должностях еще до Путина:Белгородская область — Евгений Савченко, находящийся в должности с декабря 1993 года (!)Липецкая область — Олег Королев, находящийся в должности с апреля 1998 года".