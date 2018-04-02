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Последние из могикан

18 2162
#Твиттер #губернатор
Последние из могикан

С главой Липецкой и Белгородской областей познакомил своих подписчиков Скотт Роз, заместитель начальника московского бюро агенства Bloomberg.

Скотт Роз разместил в своем микроблоге в Твиттере запись и поделился фото "последних из могикан" - губернаторов Липецкой области Олега Королева и Белгородской - Евгения Савченко.

"С отставкой Тулеева в минувшие выходные осталось всего два российских губернатора, которые были на своих должностях еще до Путина:

Белгородская область — Евгений Савченко, находящийся в должности с декабря 1993 года (!)
Липецкая область — Олег Королев, находящийся в должности с апреля 1998 года".

18 2162
#Твиттер #губернатор

Комментарии (18)

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твори добро

3 минуты назад
Да, их обединяет только одно, долгое управление областью не более! позволю себе несколько фактов! Белгородчину называют маленькой Швейцарией, (в то время когда все борюры там красят в черно белый цвет, в Липецке даже и не думали делать весеннюю уборку)))) Липецк же вошел в пятерку по загрязненности территории по всем напрвлениям! Савченко давал кредиты молодым семьям под участок и строительство дома в размере 1.000.000 под 1% на 10 лет, Королев рассказывал про метро! Савченко увольняет любого "родственика" за плохое кочество работы, Королев рассказывает про роботов! На Савченко несколько раз покушались он передвигается с охраной, у Королева нет охраны, сразу видно кто о ком заботится и кто чью жизнь делает лучше! И это только ничтожно малое что сделал уважаемый Савченко у себя на белгородчине. Королев рассказывает про рекордные урожаи пшеницы, молока и мяса в черноземье, хотя эту нишу давно заняла Белгородчина (АгроБелогорье). Королев уходи, твоему сыну нужен сабутыльник!
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Вера Ивановна

10 минут назад
Город48, вы постоянно нашего уважаемого Олега Петровича унижаете! Зачем? Вот и сейчас Савченко на фото выглядит как нормальный человек, а у Петровича лицо красное, как у алкоголика.
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Ашот Васильевич

18 минут назад
Рад за Олега Петровича, думаю скоро он выйдет в лидеры по продолжительности нахождения у власти.И ещё, 12 апреля ровно 20 лет как Олег Петрович занял свой пост.Думаю все здравомыслящие жители области в этот день должны поздравить этого удивительного человека при котором наша область поднялась до невиданных высот!
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нн

20 минут назад
Они уже смену себе подготовили.Близких родственников нельзя по-закону,а вот племянники в самый раз.Савченко Мишку вице-мэром поставил,с прицелом на губернство.У Петровича своего достойного племянника не не нашлось,пришлось у жены занимать.Справедливости ради,хотелось бы заметить,что Савченко-молодец,работает.
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Гость

30 минут назад
Небо и земля, В Липецке научились продавать второй раз землю и дома на ней в чужой собственности по "серой схеме" в новую аренду и собственность,мошенникам. Задним числом. По искажениям сведений госреестра прав. И,собственники ,проживающие в своих домах ,построенных на своих участках,даже не подозревают,что проданы "с молотка",как крепостные холопы, криминальным структурам. А,в помощь для видимости законности, напускают тумана : и судьи, и прокуроры и "боруны" с коррупцией из полиции. Называется сие рейдерство и результаты деятельности оргпреступности, законным гражданско-правовым решением. "Безбашенные" чиновники из БТИ, Росреестра Прав,кадастровой палаты, совсем потеряли страх и стыд ,злоупотребляя должностными полномочиями и хищениями ден.средств в особо крупных размерах . В Липецке все свои и слились в едином порыве, как сиамские близнецы : власть и криминал.
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бабка

35 минут назад
дед, увы ты прав. Слухать нам его ещё долго придётся. А вообще,я на него как посмотрю,так меня тошнит прям...Очень тошнит!
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Небо и земля

56 минут назад
Королёву до Савченко как Липецку до Парижа . В Белгороде столько не воруют , землю под строительство индивидуального жилья доют безплатно , подводят коммуникации . В Липецке Королев все продоет . Чтобы подвести к дому газ минимум 400 000 . Как минимум Королева сослать в * деревню каторых он много уничтожил.
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Боцман

сегодня, 12:23
Савченко на Грудинина похож, в старости.
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Кум

сегодня, 12:21
Самое интересное, что о нашем губернаторе неодного хорошего отзыва, когда в Воронежский губернатор покинул свой пост всвязи с повышением у них в воронеже многие хорошо отзывались о Гордееве,
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Ник

сегодня, 12:18
Снимут, снимут сразуже после инаугурации президента
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