Общество
сегодня, 11:39
Липецких автомобилистов просят объехать восемь улиц
Сегодня там ремонт.
Как сообщает администрация Липецка, в понедельник в городе будут ремонтировать восемь улиц. В связи с этим автомобилистов просят строить маршрут, исключающий:
- 50 лет НЛМК
- Петровский спуск
- Ленина
- 8 марта
- Гагарина
- Космонавтов
- Опытная
- Лебедянское шоссе
Там будет проходить подготовка к ремонту и укладка асфальтобетонной смеси. Всем тем, кто за рулем желают не попадать в пробки и не становиться их причиной.
- 50 лет НЛМК
- Петровский спуск
- Ленина
- 8 марта
- Гагарина
- Космонавтов
- Опытная
- Лебедянское шоссе
Там будет проходить подготовка к ремонту и укладка асфальтобетонной смеси. Всем тем, кто за рулем желают не попадать в пробки и не становиться их причиной.
Олеся
Ха Ха
***
Алекс
Вообще-то
А
Гость
Для долбодятлов за рулём
Язь
КурвЭЭЭ