Общество

сегодня, 11:39

Липецких автомобилистов просят объехать восемь улиц

11 2446
#ремонт #маршрут
1
Липецких автомобилистов просят объехать восемь улиц

Сегодня там ремонт.

Как сообщает администрация Липецка, в понедельник в городе будут ремонтировать восемь улиц. В связи с этим автомобилистов просят строить маршрут, исключающий:

- 50 лет НЛМК
- Петровский спуск
- Ленина
- 8 марта
- Гагарина
- Космонавтов
- Опытная
- Лебедянское шоссе

Там будет проходить подготовка к ремонту и укладка асфальтобетонной смеси. Всем тем, кто за рулем желают не попадать в пробки и не становиться их причиной.
11 2446
#ремонт #маршрут
1

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Олеся

24 минуты назад
Скороходова - сплошная вода
ответить

Ха Ха

39 минут назад
8 марта сплошная вода....какой ремонт...не смешите )))
ответить

***

54 минуты назад
Кто не едет по Космонавтов, тот едет по Гагарина. И наоборот. В итоге - как ехать....
ответить

Алекс

57 минут назад
В воду кидать смолу. Да она на второй деньвылетает
ответить

Вообще-то

сегодня, 12:09
Гагарина и Космонавтов длинные улицы, и по ним ездит полгорода!
ответить

А

сегодня, 12:08
Гость, по Тамбовской трассе, ха-ха.
ответить

Гость

сегодня, 12:05
А вот мне надо с рынка 9-го доехать до Арктической. И как?
ответить

Для долбодятлов за рулём

сегодня, 11:51
А за то у нас есть такие технологии, но мы вам про нах не расскажим)))
ответить

Язь

сегодня, 11:49
Юрьевна, а в чём проблема? Людей предупредили? Предупредили. Пути объезда есть?. Есть. Что ещё надо? В пробке постоять хочется? Пусть стоят, время теряют и жалуются, какие все дураки кругом.
ответить

КурвЭЭЭ

сегодня, 11:48
ДЭБИЛЫ! на 50 лет НЛМК там болото!!! Вода не скоро сойдет... ремонтировать они собрались
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

24 000 «квадратов» на Московской отдают под склады
#склад #логистический центр
2
24 000 «квадратов» на Московской отдают под склады

35 минут назад

Общество
В Липецке состоится ярмарка профессий
#вакансия #образование
В Липецке состоится ярмарка профессий

сегодня, 12:17

Общество
Ремонт дорог Липецка доверят школьникам?
#вакансии #каникулы
6
Ремонт дорог Липецка доверят школьникам?

сегодня, 12:03

Общество
В Липецке отловили более 2 000 бродячих животных
#отлов животных
37
В Липецке отловили более 2 000 бродячих животных

сегодня, 11:59

Общество
Последние из могикан
#Твиттер #губернатор
18
Последние из могикан

сегодня, 11:46

Общество
В Липецке эвакуировали ТРЦ «Ривьера»
19
В Липецке эвакуировали ТРЦ «Ривьера»

сегодня, 11:32

Общество