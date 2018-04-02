Липецких автомобилистов просят объехать восемь улиц

Сегодня там ремонт.

Как сообщает администрация Липецка, в понедельник в городе будут ремонтировать восемь улиц. В связи с этим автомобилистов просят строить маршрут, исключающий:



- 50 лет НЛМК

- Петровский спуск

- Ленина

- 8 марта

- Гагарина

- Космонавтов

- Опытная

- Лебедянское шоссе



Там будет проходить подготовка к ремонту и укладка асфальтобетонной смеси. Всем тем, кто за рулем желают не попадать в пробки и не становиться их причиной.