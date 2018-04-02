32 минуты назад
Стало известно о льготах Тулеева после отставки
Глава Кузбасса Аман Тулеев после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, где, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, в воскресенье подал в отставку.
«Закон принят, он сегодня действует», — заявил Меняйло.
Соответствующий документ был принят в декабре 2011 года «в знак многолетнего самоотверженного служения людям и народного признания исключительных заслуг перед Кемеровской областью».
По закону, экс-главе региона положена ежемесячная выплата в 50 тыс. рублей без учета НДФЛ. Для осуществления общественной деятельности ему предоставляется помощник и отдельное служебное помещение в здании областного органа исполнительной власти. В пожизненное безвозмездное пользование экс-губернатору и его супруге передается охраняемое жилое помещение в селе Мазурово.
Аман Тулеев возглавлял регион более 20 лет. 1 апреля он подал прошение об отставке, назвав уход с поста «правильным, осознанным, единственно верным решением» после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Губернатор, сложивший свои полномочия, поблагодарил земляков и пожелал им мира и добра.
Указ о досрочном прекращении полномочий Тулеева президент РФ Владимир Путин подписал и поблагодарил его за многолетнюю работу. Врио главы региона стал вице-губернатор Сергей Цивилев, - пишут "Известия".