Стало известно о льготах Тулеева после отставки

Глава Кузбасса Аман Тулеев после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, где, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, в воскресенье подал в отставку.





«Закон принят, он сегодня действует», — заявил Меняйло.



Соответствующий документ был принят в декабре 2011 года «в знак многолетнего самоотверженного служения людям и народного признания исключительных заслуг перед Кемеровской областью».



По закону, экс-главе региона положена ежемесячная выплата в 50 тыс. рублей без учета НДФЛ. Для осуществления общественной деятельности ему предоставляется помощник и отдельное служебное помещение в здании областного органа исполнительной власти. В пожизненное безвозмездное пользование экс-губернатору и его супруге передается охраняемое жилое помещение в селе Мазурово.



Аман Тулеев возглавлял регион более 20 лет. 1 апреля он подал прошение об отставке, назвав уход с поста «правильным, осознанным, единственно верным решением» после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Губернатор, сложивший свои полномочия, поблагодарил земляков и пожелал им мира и добра.



Указ о досрочном прекращении полномочий Тулеева президент РФ Владимир Путин подписал и поблагодарил его за многолетнюю работу. Врио главы региона стал вице-губернатор Сергей Цивилев, - пишут

После ухода с поста губернатора Кемеровской области за Аманом Тулеевым сохранится резиденция, служебное помещение, помощник и ежемесячная выплата, а также звание народного губернатора. Об этом сообщил полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.«Закон принят, он сегодня действует», — заявил Меняйло.Соответствующий документ был принят в декабре 2011 года «в знак многолетнего самоотверженного служения людям и народного признания исключительных заслуг перед Кемеровской областью».По закону, экс-главе региона положена ежемесячная выплата в 50 тыс. рублей без учета НДФЛ. Для осуществления общественной деятельности ему предоставляется помощник и отдельное служебное помещение в здании областного органа исполнительной власти. В пожизненное безвозмездное пользование экс-губернатору и его супруге передается охраняемое жилое помещение в селе Мазурово.Аман Тулеев возглавлял регион более 20 лет. 1 апреля он подал прошение об отставке, назвав уход с поста «правильным, осознанным, единственно верным решением» после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Губернатор, сложивший свои полномочия, поблагодарил земляков и пожелал им мира и добра.Указ о досрочном прекращении полномочий Тулеева президент РФ Владимир Путин подписал и поблагодарил его за многолетнюю работу. Врио главы региона стал вице-губернатор Сергей Цивилев, - пишут "Известия"