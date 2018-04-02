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58 минут назад
Китай поднял пошлины почти на 130 видов американских товаров
В Китае с понедельника вступают в силу новые ввозные пошлины на 128 видов товаров американского экспорта.
Китай вводит пошлины на 128 американских товаров. Этот шаг следует рассматривать как ответ на решение администрации США повысить тарифы на импорт стали и алюминия, - говорится в сообщении Министерства финансов КНР.
В эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев поделился мнением о том, как это скажется на двусторонних экономических отношениях.
"На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составит 15%, на 8 наименований, в том числе свинину, — 25%", — сказано в документе, опубликованном на сайте Минфина.
В ведомстве также отметили, что Китай "выступает за систему многосторонней торговли", а контрмеры "справедливы и соответствуют принципам Всемирной торговой организации". Решение вступает в силу 2 апреля, - передает РИА-Новости.
Китай ранее посоветовал США воздержаться от мер, которые могут спровоцировать дальнейшее ухудшение двусторонних отношений в сфере торговли. "Иначе США сами угодят в вырытую для других яму", — заявил на брифинге официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.
Он напомнил, что Пекин уже довольно четко обозначил свою позицию. "Мы не хотим торговой войны, Китай в настоящий момент активно развивает партнерские отношения по всему миру, прикладывает усилия к тому, чтобы создать новую модель международных отношений, где сотрудничество учитывает интересы всех стран и является взаимовыгодным", — отметил он.
Китай готов решить торговые противоречия с США на основе взаимного уважения и равенства посредством диалога и консультаций, заявила 26 марта официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Президент США Дональд Трамп в четверг, 29 марта, подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из КНР. По словам американского лидера, это может обойтись Китаю примерно в 60 млрд долларов. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки".
В эфире радио Sputnik политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев поделился мнением о том, как это отразится на двусторонних отношениях.
"Тема взаимоотношений с Китаем была одной из главных в предвыборной программе Дональда Трампа. Но Китай вел себя с новым президентом США довольно покладисто, старался не втягиваться в конфронтацию, содействовал Вашингтону в решении северокорейской проблемы. А когда встал вопрос о деньгах, о частичном закрытии американского рынка для китайских экспортных товаров, то, конечно, Китай был вынужден ответить адекватно, рискуя получить порцию пропагандистской шумихи со стороны Вашингтона. Но другого варианта у них не было. Китай продемонстрировал, что время уступок, выражения понимания, уклончивости закончилось, надо как-то реагировать, потому что США залезают в карман Китая. Можно ожидать только осложнения китайско-американских экономических отношений", — сказал Андрей Суздальцев.
В эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев поделился мнением о том, как это скажется на двусторонних экономических отношениях.
"На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составит 15%, на 8 наименований, в том числе свинину, — 25%", — сказано в документе, опубликованном на сайте Минфина.
В ведомстве также отметили, что Китай "выступает за систему многосторонней торговли", а контрмеры "справедливы и соответствуют принципам Всемирной торговой организации". Решение вступает в силу 2 апреля, - передает РИА-Новости.
Китай ранее посоветовал США воздержаться от мер, которые могут спровоцировать дальнейшее ухудшение двусторонних отношений в сфере торговли. "Иначе США сами угодят в вырытую для других яму", — заявил на брифинге официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.
Он напомнил, что Пекин уже довольно четко обозначил свою позицию. "Мы не хотим торговой войны, Китай в настоящий момент активно развивает партнерские отношения по всему миру, прикладывает усилия к тому, чтобы создать новую модель международных отношений, где сотрудничество учитывает интересы всех стран и является взаимовыгодным", — отметил он.
Китай готов решить торговые противоречия с США на основе взаимного уважения и равенства посредством диалога и консультаций, заявила 26 марта официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Президент США Дональд Трамп в четверг, 29 марта, подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из КНР. По словам американского лидера, это может обойтись Китаю примерно в 60 млрд долларов. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки".
В эфире радио Sputnik политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев поделился мнением о том, как это отразится на двусторонних отношениях.
"Тема взаимоотношений с Китаем была одной из главных в предвыборной программе Дональда Трампа. Но Китай вел себя с новым президентом США довольно покладисто, старался не втягиваться в конфронтацию, содействовал Вашингтону в решении северокорейской проблемы. А когда встал вопрос о деньгах, о частичном закрытии американского рынка для китайских экспортных товаров, то, конечно, Китай был вынужден ответить адекватно, рискуя получить порцию пропагандистской шумихи со стороны Вашингтона. Но другого варианта у них не было. Китай продемонстрировал, что время уступок, выражения понимания, уклончивости закончилось, надо как-то реагировать, потому что США залезают в карман Китая. Можно ожидать только осложнения китайско-американских экономических отношений", — сказал Андрей Суздальцев.