Безработный рецидивист украл детскую коляску

Кража произошла в Ельце

Кража детской коляски была совершена из подъезда многоквартирного дома по ул. Вермишева Ельца в конце марта.

Участковый в кратчайшие сроки по подозрению в совершении преступления установил и доставил в ОМВД России по Ельцу 30-летнего не работающего местного жителя, ранее судимого за имущественные преступления.

В настоящий момент похищенное имущество изъято и проводится товароведческая экспертиза, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ОМВД России по городу Ельцу