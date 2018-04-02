Происшествия

59 минут назад

Безработный рецидивист украл детскую коляску

3 407
#кража #коляска
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Безработный рецидивист украл детскую коляску

Кража произошла в Ельце

Кража детской коляски была совершена из подъезда многоквартирного дома по ул. Вермишева Ельца в конце марта.

Участковый в кратчайшие сроки по подозрению в совершении преступления установил и доставил в ОМВД России по Ельцу 30-летнего не работающего местного жителя, ранее судимого за имущественные преступления.

В настоящий момент похищенное имущество изъято и проводится товароведческая экспертиза, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ОМВД России по городу Ельцу

3 407
#кража #коляска
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Комментарии (3)

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Жители

12 минут назад
Пусть выплачивает полную стоимость коляски 24 тыс.
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обеспечьте людей работой

14 минут назад
и воровать от голода не будут .
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Конь

28 минут назад
Ура ! Да здравствует участковый! Выдать ему приз в виде двух десятков яиц!
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