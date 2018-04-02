Липецкие школы ждет тотальная проверка

Эксперты оценят условия предоставления образовательных услуг.

Управление образования и науки Липецкой области проводит тендер на услуги по проведению сбора, обобщения и анализа информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности организациями региона. Привлечение экспертов оценили в 350 000 рублей.



В техническом задании к электронному аукциону указан фронт работ для специалистов по оценке условий получения услуг образования. Эксперты посетят 256 организаций. Специалистов ждет изучение нормативно-правовой базы об образовательной деятельности, мнений экспертов, представителей получателей образовательных услуг, открытых источников информации с целью составления предварительного перечня проблем. На втором этапе работы стартует сбор информации о деятельности организаций, об открытости и доступности информации об организациях, о комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, о доброжелательности, вежливости, компетентности работников и об удовлетворенности получателей качеством образовательной деятельности. Среди 256 организаций — колледжи, техникумы, училища, лицеи, школы, спецшколы, школы-интернаты, гимназии, центры развития детей и детские сады.



Итогом работы экспертов станет формирование проектов рейтингов образовательных организаций Липецкой области. Он должен быть готов, при успешном завершении аукциона, к концу учебного года. Услуги оплатит региональный бюджет.