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Липецкие школы ждет тотальная проверка

12 2972
#качество #образование #тендер
Липецкие школы ждет тотальная проверка

Эксперты оценят условия предоставления образовательных услуг.

Управление образования и науки Липецкой области проводит тендер на услуги по проведению сбора, обобщения и анализа информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности организациями региона. Привлечение экспертов оценили в 350 000 рублей.

В техническом задании к электронному аукциону указан фронт работ для специалистов по оценке условий получения услуг образования. Эксперты посетят 256 организаций. Специалистов ждет изучение нормативно-правовой базы об образовательной деятельности, мнений экспертов, представителей получателей образовательных услуг, открытых источников информации с целью составления предварительного перечня проблем. На втором этапе работы стартует сбор информации о деятельности организаций, об открытости и доступности информации об организациях, о комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, о доброжелательности, вежливости, компетентности работников и об удовлетворенности получателей качеством образовательной деятельности. Среди 256 организаций — колледжи, техникумы, училища, лицеи, школы, спецшколы, школы-интернаты, гимназии, центры развития детей и детские сады.

Итогом работы экспертов станет формирование проектов рейтингов образовательных организаций Липецкой области. Он должен быть готов, при успешном завершении аукциона, к концу учебного года. Услуги оплатит региональный бюджет.
12 2972
#качество #образование #тендер

Комментарии (12)

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Лип

3 минуты назад
Точно 47 седьмую надо проверить. На охрану сдай, на ремонь сдай и т.д. учителя бегут. Охрана бабульки дедульки. Еще курсы по вождению там проводятся.
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Ксения

5 минут назад
Елена Курская, полностью с вами согласна, в 44 образование ни какое, требуют много, отдача ни какая, учитель заболел замены нет. В 9 классах с экономическим уклоном нет преподавателя по экономике. Хорошие преподаватели есть, но крайне мало. Все дети занимаются с репетиторами, за то директор каждый год рапортует о достижениях и успехах. Только при чем тут она не понятно? Надо сказать спасибо репетиторам и родителям, которые платят им деньги.
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Родитель

13 минут назад
Олег, наверное своих детей нет?
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Елена Курская

29 минут назад
Ой, да в 44 охранник огромный толстый мужик, который не то, что детей защитить не сможет, он сам первый при какой-то ситуации погибнет. Образование никакое, в 11 классе на выпускной сдали уже порядка 19 тысяч.
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Наивные

34 минуты назад
Очередное возникновение денег из ниоткуда и уход в никуда... А дети ваши на фиг никому не нужны. Им положена только гнилая еда, трусливая охрана и тупые учителя! Умные из липецка сваливают в Москву, хоть кем - нибудь.
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Сэр

36 минут назад
Надеюсь проверка будет не на листе бумаги. Очень ждем!
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Гость

51 минуту назад
С 47 начните,там бардак большой,хорошие учителя как тараканы бегут,а на их место приходят молодые с куплеными дипломами,которые преподают так,что дети жи-ши и ча-ща писать начинают с любыми буквами,но только не с правильными. Пришкольная территория вся загажена собачьими экскрементами,асфальт как после бомбежки,вместо музыкальной школы открыли типо фитнес клуба,всех желающих платно зовут тренироваться,ещё б сауну открыли б. И согласна,надо общаться по преверке не только с педсоставом школы,который расскажет как все красиво,а собирать собрание из родителей чтоб они могли высказать свои +/- школы,потому что обычно дальше директора которому на фиг ничего не надо не уходит и не доходит.
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Огапченко

51 минуту назад
Гимназию 12 получше проверьте!
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мистер

54 минуты назад
..и что после этого изменится?..Освоят 350000р,напишут отчёты.." нужно улучшить..увеличить..уменьшить..ускорить....." На этом всё и закончится...МОЗГИ КОЛХОЗАНАМ НЕ ПОМЕНЯЕТЕ!!! СИСТЕМУ НЕ ИЗМЕНИТЕ!!!...
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Вредитель

56 минут назад
Родитель, с вами и так скоро побеседуют и объяснят, что сумма взносов "на ремонт", "на охрану", "на фер его знает что" увеличиваются (проверку надо встречать), так что вы там держитесь.
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