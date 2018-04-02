Липецкие костюмы и игрушки выставили в Риме

Выставка проходит под эгидой Министерства культуры России.

Под эгидой Министерства культуры России в Российском центре науки и культуры в Риме открылась выставка художественных сувениров из регионов России «Красота в многообразии».



Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, итальянскую публику познакомят с многонациональным культурным наследием регионов России, а также туристской сувенирной продукцией и атрибутами этнографического туризма. Липецкая область представила на выставке традиционные народные костюмы с кружевом и вышивкой и романовскую игрушку. Среди регионов-участников также представлены Республики Дагестан, Татарстан и Карелия, Свердловская, Калининградская, Тульская, Ленинградская, Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ и другие.



«Русские сезоны» - это масштабный проект Минкультуры России, включающий более 250 мероприятий. Среди них - концерты классической музыки, театральные постановки, балетные спектакли, выставки из собраний крупнейших российских музеев, гастроли известных музыкальных коллективов, ярмарки и фестивали.



Фото mkrf.ru