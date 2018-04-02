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«Милосердие» начинает пасхальную благотворительную акцию

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«Милосердие» начинает пасхальную благотворительную акцию

На НЛМК стартовала традиционная благотворительная акция «Светлое Воскресенье», которая приурочена к празднованию православной Пасхи. С 2003 года ее проводит благотворительный фонд «Милосердие».

Около 3 тысяч пасхальных куличей по многолетней традиции передадут инвалидам, ветеранам, одиноким пожилым людям, многодетным семьям, а также направят в воскресную школу города и исправительные учреждения региона. Перед отправкой настоятель Евдокиевского храма освятит куличи в одной из столовых на территории комбината.

В ночь с 7 на 8 апреля НЛМК организует чартерный авиарейс по маршруту Липецк – Москва - Липецк, чтобы доставить в Липецкую область Благодатный Огонь. Его привезут из Иерусалима в аэропорт Домодедово представители Фонда святого Андрея Первозванного для передачи верующим. В составе делегации от Липецкой области будут представители комбината, фонда «Милосердие», Липецкой и Елецкой епархии, журналисты местных СМИ.

По прибытии самолета в Липецк Благодатный Огонь для Пасхального Богослужения передадут во все православные храмы региона.

«Благотворительная акция в преддверии главного христианского праздника – Светлого Воскресения – это добрая традиция помощи нашим землякам, ветеранам и инвалидам. На протяжении многих лет комбинат оказывает всестороннюю помощь Липецкой епархии и простым верующим. За последние пять лет на возрождение православных святынь и помощь храмам наш фонд направил около 13 млн рублей», - прокомментировал председатель президиума благотворительного фонда НЛМК «Милосердие» Сергей Мельник.

Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме происходит каждый год накануне празднования главного христианского праздника – Воскресения Христова (Пасхи). Этот огонь обладает уникальным свойством — он не обжигает первые минуты. Свидетелями события становятся не только православные христиане, но и представители самых разных конфессий. В этот день со всего мира к Храму Гроба Господня стекаются десятки тысяч паломников, чтобы получить Божье благословение. Большинство верующих встречает Пасху в церквях, чтобы отнести в свои дома кусочек огня, доставленного со Святой земли.
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