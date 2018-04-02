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24 минуты назад
Умер худрук «Театра.Doc» Михаил Угаров
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Причиной смерти стал внезапный сердечный приступ. Несмотря на оперативный приезд скорой, спасти Угарова медикам не удалось.
Художественный руководитель Театр.doc Михаил Угаров скончался на 63-м году жизни, - сообщается на официальной странице театра в Facebook.
"Умер наш художественный руководитель, основатель Театра.doc, режиссер и драматург Михаил Угаров", - говорится в сообщении.
Режиссер и драматург Михаил Угаров родился в 1956 году в Архангельске. Помимо руководства Театр.doc он также является одним из создателей фестиваля "Новая драма" (сейчас называется "Новая пьеса") и Фестиваля молодой драматургии "Любимовка". Угаров — лауреат различных наград в области кино и театра, в том числе телевизионной премии ТЭФИ за сценарий сериала "Петербургские тайны" и премии "Золотая маска" за спектакль "Жизнь удалась".
Театр документальной пьесы Театр.doc был создан в 2002 году. На сайте театра отмечается, что это негосударственный, некоммерческий, независимый, коллективный проект. Сообщается, что многие работы выполняются волонтерами, на добровольной основе. Также сообщается, что большая часть спектаклей поставлены в жанре документального театра, который основан на подлинных текстах, интервью и судьбах реальных людей, - передает "Интерфакс".
"Умер наш художественный руководитель, основатель Театра.doc, режиссер и драматург Михаил Угаров", - говорится в сообщении.
Режиссер и драматург Михаил Угаров родился в 1956 году в Архангельске. Помимо руководства Театр.doc он также является одним из создателей фестиваля "Новая драма" (сейчас называется "Новая пьеса") и Фестиваля молодой драматургии "Любимовка". Угаров — лауреат различных наград в области кино и театра, в том числе телевизионной премии ТЭФИ за сценарий сериала "Петербургские тайны" и премии "Золотая маска" за спектакль "Жизнь удалась".
Театр документальной пьесы Театр.doc был создан в 2002 году. На сайте театра отмечается, что это негосударственный, некоммерческий, независимый, коллективный проект. Сообщается, что многие работы выполняются волонтерами, на добровольной основе. Также сообщается, что большая часть спектаклей поставлены в жанре документального театра, который основан на подлинных текстах, интервью и судьбах реальных людей, - передает "Интерфакс".
99