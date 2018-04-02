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24 минуты назад

Умер худрук «Театра.Doc» Михаил Угаров‍

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#Умер Угаров
Умер худрук «Театра.Doc» Михаил Угаров‍

Причиной смерти стал внезапный сердечный приступ. Несмотря на оперативный приезд скорой, спасти Угарова медикам не удалось.

Художественный руководитель Театр.doc Михаил Угаров скончался на 63-м году жизни, - сообщается на официальной странице театра в Facebook.

"Умер наш художественный руководитель, основатель Театра.doc, режиссер и драматург Михаил Угаров", - говорится в сообщении.

Режиссер и драматург Михаил Угаров родился в 1956 году в Архангельске. Помимо руководства Театр.doc он также является одним из создателей фестиваля "Новая драма" (сейчас называется "Новая пьеса") и Фестиваля молодой драматургии "Любимовка". Угаров — лауреат различных наград в области кино и театра, в том числе телевизионной премии ТЭФИ за сценарий сериала "Петербургские тайны" и премии "Золотая маска" за спектакль "Жизнь удалась".

Театр документальной пьесы Театр.doc был создан в 2002 году. На сайте театра отмечается, что это негосударственный, некоммерческий, независимый, коллективный проект. Сообщается, что многие работы выполняются волонтерами, на добровольной основе. Также сообщается, что большая часть спектаклей поставлены в жанре документального театра, который основан на подлинных текстах, интервью и судьбах реальных людей, - передает "Интерфакс".
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#Умер Угаров

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