Предприятие не платило мэрии Липецка семь лет

Вопрос решили в суде.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск мэрии регионального центра к частной организации. Вопрос касался платежей за аренду.



Как указано в решении суда, управление имущественных и земельных отношений администрации Липецка потребовало взыскать с арендатора свыше 2,7 млн рублей. Ситуация касалась аренды помещения площадью свыше 1130 квадратных метров в домах №97-99-101 по улице Гагарина. Договор между муниципалитетом и предприятием был заключен еще в 2011 году и расторгнут летом 2012 года. Это было сделано ввиду изменения размера платежа за аренду: его установили в объеме 301 665 рублей в месяц. Платежи компании прекратились летом 2016 года. Тогда и выяснилось, что организация не платила аренду в марте-декабре 2011 года. Требовании мэрии оплатить счета компания оставляла без внимания. Тогда чиновники обратились за защитой интересов администрации в суд.



Арбитражный суд Липецкой области установил, что требования истца правомерны, и решил взыскать с организации плату за аренду — 2 753 307 рублей и пошлину — 36 767 рублей.