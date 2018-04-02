Общество

25 минут назад

Предприятие не платило мэрии Липецка семь лет

405
#аренда #суд #иск
Предприятие не платило мэрии Липецка семь лет

Вопрос решили в суде.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск мэрии регионального центра к частной организации. Вопрос касался платежей за аренду.

Как указано в решении суда, управление имущественных и земельных отношений администрации Липецка потребовало взыскать с арендатора свыше 2,7 млн рублей. Ситуация касалась аренды помещения площадью свыше 1130 квадратных метров в домах №97-99-101 по улице Гагарина. Договор между муниципалитетом и предприятием был заключен еще в 2011 году и расторгнут летом 2012 года. Это было сделано ввиду изменения размера платежа за аренду: его установили в объеме 301 665 рублей в месяц. Платежи компании прекратились летом 2016 года. Тогда и выяснилось, что организация не платила аренду в марте-декабре 2011 года. Требовании мэрии оплатить счета компания оставляла без внимания. Тогда чиновники обратились за защитой интересов администрации в суд.

Арбитражный суд Липецкой области установил, что требования истца правомерны, и решил взыскать с организации плату за аренду — 2 753 307 рублей и пошлину — 36 767 рублей.
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#аренда #суд #иск

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