Гвардейцы ответят за охрану сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня»‍

Даже не выезжая на место, гвардейцы должны были однозначно понять, что выданная ими же лицензия не позволяет "Центру защиты" взять под охрану ТРЦ.





По данным издания, центральный аппарат ведомства провел служебную проверку. В ходе нее выяснилось, что сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля допустили неподготовленных охранников к работе в ТЦ.



Так, отмечается, что охрана "Зимней вишни" осуществлялась незаконно — у ЧОП "Центр защиты" не было лицензии для работы на объектах массового пребывания граждан.



Кроме того, у организации не было права осуществлять пультовую охрану, а в договоре с ТЦ был записан приезд групп быстрого реагирования по вызову с помощью тревожной кнопки. Также "Центр защиты" не мог оказывать услуги консультирования заказчика по вопросам безопасности, пишет издание.



Как отмечает "Коммерсант", в Росгвардии считают, что их сотрудники не могли не знать об этих нарушениях. Материалы проверки направили в СК.



"Правовую оценку действиям сотрудников ЦЛРР должны будут дать уже в Следственном комитете. Была ли там коррупционная составляющая или преступная халатность <…>. Это должно быть примером для других наших сотрудников", — заявил газете советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.



Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе много детей.



После первых следственных мероприятий выяснилось, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.



В ходе расследования трагедии уже арестовали семь человек:



Надежду Судденок — управляющую сгоревшим ТЦ;

Георгия Соболева — технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат"; Игоря Полозиненко — руководителя компании "Системный интегратор", установившей систему противопожарной безопасности в "Зимней вишне"; Александра Никитина — сотрудника этой компании, отвечавшего за монтаж и исправность пожарной сигнализации; Сергея Антюшина — охранника, который, по версии следствия, отключил систему оповещения о пожаре; Юлию Богданову — гендиректора компании-собственника здания; Танзилию Комкову — главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области.



Все они останутся под арестом до 25 мая.

Росгвардия просит привлечь к уголовной ответственности своих сотрудников, которые должны были контролировать охрану торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, - сообщает газета "Коммерсант" По данным издания, центральный аппарат ведомства провел служебную проверку. В ходе нее выяснилось, что сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля допустили неподготовленных охранников к работе в ТЦ.Так, отмечается, что охрана "Зимней вишни" осуществлялась незаконно — у ЧОП "Центр защиты" не было лицензии для работы на объектах массового пребывания граждан.Кроме того, у организации не было права осуществлять пультовую охрану, а в договоре с ТЦ был записан приезд групп быстрого реагирования по вызову с помощью тревожной кнопки. Также "Центр защиты" не мог оказывать услуги консультирования заказчика по вопросам безопасности, пишет издание.Как отмечает "Коммерсант", в Росгвардии считают, что их сотрудники не могли не знать об этих нарушениях. Материалы проверки направили в СК."Правовую оценку действиям сотрудников ЦЛРР должны будут дать уже в Следственном комитете. Была ли там коррупционная составляющая или преступная халатность <…>. Это должно быть примером для других наших сотрудников", — заявил газете советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе много детей.После первых следственных мероприятий выяснилось, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.В ходе расследования трагедии уже арестовали семь человек:Надежду Судденок — управляющую сгоревшим ТЦ;Георгия Соболева — технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат"; Игоря Полозиненко — руководителя компании "Системный интегратор", установившей систему противопожарной безопасности в "Зимней вишне"; Александра Никитина — сотрудника этой компании, отвечавшего за монтаж и исправность пожарной сигнализации; Сергея Антюшина — охранника, который, по версии следствия, отключил систему оповещения о пожаре; Юлию Богданову — гендиректора компании-собственника здания; Танзилию Комкову — главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области.Все они останутся под арестом до 25 мая.