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Фильм Хлебникова «Аритмия» победил во всех главных номинациях «Ники»

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#Ника #фильм #награда #Аритмия #Хлебников #премия
Фильм Хлебникова «Аритмия» победил во всех главных номинациях «Ники»

Фильм Бориса Хлебникова "Аритмия" стал в воскресенье безоговорочным фаворитом старейшей национальной кинопремии "Ника", победив во всех главных номинациях. Церемония награждения лауреатов в тридцать первый раз прошла в "Вегас Сити Холле".

Фильм Бориса Хлебникова «Аритмия» стал лауреатом премии «Ника» в категории «Лучший игровой фильм». Кроме того, «Аритмия» была отмечена еще в четырех номинация.

В номинации «Лучший игровой фильм» лауреатом 31-й национальной кинематографической премии «Ника» стал фильм Бориса Хлебникова «Аритмия». Этот фильм был отмечен еще в четырех номинациях: лучшим режиссером жюри признало Хлебникова, приз за главную мужскую роль получил Александр Яценко, в номинации «Лучшая женская роль» победила снявшаяся в «Аритмии» Ирина Горбачева. В номинации «Лучшая сценарная работа» лауреатом также стали сценаристы «Аритмии» Наталья Мещанинова и Борис Хлебников.

«Все картины, которые номинированы, называются кинематографическим искусством. Это поиски, и они все пытаются ответить на вопрос «зачем вообще мы живем?». На него невозможно ответить, но пытаться надо», — цитирует «Интерфакс» слова президента премии Андрона Кончаловского перед объявлением победителя в категории «лучший фильм».

На главный приз претендовали кроме «Аритмии» еще пять картин 2017 года: «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Салют-7» Клима Шипенко, «Теснота» Кантемира Балагова, «Холодное танго» Павла Чухрая, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта.

«Лучшая мужская роль второго плана» лауреатами стали сразу два артиста: Сергей Гармаш за роль в фильме «Холодное танго» и Владимир Ильин, снявшийся в фильме «Время первых».

Алиса Фрейндлих получила награду за фильм «Большой» в номинации «Лучшая актриса второго плана»

Награду в почетной номинации «Честь и достоинство» имени Эльдара Рязанова вручили 95-летнему Владимиру Этушу.

В июне 2017 года картина «Аритмия» получила главный приз открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», а в декабре этот фильм стал обладателем национальной премии кинопрессы «Белый слон» в главной номинации «Лучший фильм года».

По версии кинопремии «Золотой орел» лучшим фильмом года была признана лента Клима Шипенко «Салют-7», вручение наград состоялось 26 января 2018 года. Премии за лучшую режиссерскую работу был удостоен тогда Андрей Звягинцев за фильм «Нелюбовь», - передает РБК.
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#Ника #фильм #награда #Аритмия #Хлебников #премия

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