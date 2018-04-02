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56 минут назад
Китайская космическая станция «Тяньгун-1» сгорела над Тихим океаном
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Большая часть обломков китайской станция "Тяньгун-1" сгорела при входе в атмосферу Земли.
Большая часть обломков китайской орбитальной станции "Тяньгун-1" сгорела при входе в атмосферу Земли. Об этом говорится в сообщении программы пилотируемых космических полётов Китая.
— 2 апреля 2018 года около 8:15 (по пекинскому времени) космическая станция" Тяньгун-1" вернулась в атмосферу Земли, — говорится в сообщении.
Напомним, станция "Тяньгун-1" была запущена в сентябре 2011 года государственным космическим агентством Китая. Её миссия завершилась 16 марта 2016 года. Ранее предполагалось, что из-за большого веса станция до падения на Землю не успеет сгореть в атмосфере и некоторые её останки обрушатся на одну из стран мира.
За время существования станции её посетили три экспедиции — в 2011, 2012 и 2013 годах. В 2016 году связь с "Тяньгун-1" была потеряна, - передает Life.
— 2 апреля 2018 года около 8:15 (по пекинскому времени) космическая станция" Тяньгун-1" вернулась в атмосферу Земли, — говорится в сообщении.
Напомним, станция "Тяньгун-1" была запущена в сентябре 2011 года государственным космическим агентством Китая. Её миссия завершилась 16 марта 2016 года. Ранее предполагалось, что из-за большого веса станция до падения на Землю не успеет сгореть в атмосфере и некоторые её останки обрушатся на одну из стран мира.
За время существования станции её посетили три экспедиции — в 2011, 2012 и 2013 годах. В 2016 году связь с "Тяньгун-1" была потеряна, - передает Life.
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