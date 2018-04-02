Общество

54 минуты назад

Очередную маршрутку не пустят через «Елецкий»

13 870
#Елецкий #транспорт #инициатива
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Очередную маршрутку не пустят через «Елецкий»

Инициативу о корректировке движения маршрутки №308 признали нецелесообразной.

Департамент транспорта Липецка рассмотрел инициативу о пуске маршрутного автобуса №308 через микрорайон «Елецкий» и отклонил предложение Екатерины Фоминой. Женщина и еще более 500 пользователей сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» высказались за перемены в транспортном сообщении. Согласно ответу из мэрии Липецка, автобус №308 не изменит свой маршрутный лист.

- В случае организации заезда автобусов муниципального маршрута № 308 «19 микрорайон - пл. Металлургов» в микрорайон «Елецкий» увеличатся интервалы движения, что приведет к снижению качества обслуживания пассажиров, - указывают чиновники.

Вместе с этим департамент транспорта акцентирует внимание на некорректности инициативы. В идее было указано, что жители «Елецкого» не могут без пересадок добраться до Центрального рынка и района НЛМК. На самом же деле, «Транспортное сообщение указанного микрорайона с районами Центрального рынка и НЛМК обеспечивается двумя муниципальными маршрутами регулярных перевозок: № 17 «НЛМК - ж/д вокзал - микрорайон «Елецкий», № 30 «НЛМК - микрорайон «Елецкий». Также автобусное сообщение микрорайона «Елецкий» с Центральным рынком обеспечивается муниципальным маршрутом № 347 «Микрорайон «Елецкий» - А/С «Сокол».
13 870
#Елецкий #транспорт #инициатива
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Комментарии (13)

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Девочка-даун

3 минуты назад
А давайте еще туда, на Елецкий, отдадим трамваи б/у, которые добренькие дяденьки из Москвы нам обещали, пусть их прямо туда и везут.
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Для всех.

8 минут назад
Портал хочух, поддерживаю! Все автобусы должны заезжать на елецкий!!!
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Мда

11 минут назад
Сочувствую, они прекрасно знали, в каком гадюшнике покупали квартиры. Купились на низкие цены, так пусть хлебают теперь, их проблемы
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ясновидящая

13 минут назад
и правильно, почему жители других районов должны из-за Елецкого страдать. Они там сидят, выдумывают, одни нытики. Это им не так, это не то
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Фрад Маткин, поэт-песенник

15 минут назад
А я как курва с котелком пятьсот километров пешком - по шпала, мля, по шпалам, понял, по шпалам.
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Сочувствую

17 минут назад
Почти каждый день езжу мимо Елецкого люди пешком через шпалы.....и если 500 человек обратилось, а городская мэрия игнор, ну что.......долго мы будем помнить Сонина А.Н., бывшего начальника автотранспортного отдела города Липецка, при котором транспорт несколько лет в Липецке был бесплатным......говорят в СССР жили плохо......брехуны.....одно слово АДминистрация.
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Наглый житель "Елецкого"

19 минут назад
"Елецкий" рулит, а все завистливые терпилы идите в баню!
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4

24 минуты назад
Наглые жители Елецкого а по Ударников и Юношеской только №35 и №353 трассы следования совпадают не ужели нельзя продлить какой небудь маршрут для ухода в новые микр
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Портал хочух

31 минуту назад
Все липецкие автобусы должны ходить через Елецкий!
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РЖД

32 минуты назад
Там ветка рядом, давайте мы им туда электричку заферячим.
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