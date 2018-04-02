Очередную маршрутку не пустят через «Елецкий»

Инициативу о корректировке движения маршрутки №308 признали нецелесообразной.

Департамент транспорта Липецка рассмотрел инициативу о пуске маршрутного автобуса №308 через микрорайон «Елецкий» и отклонил предложение Екатерины Фоминой. Женщина и еще более 500 пользователей сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» высказались за перемены в транспортном сообщении. Согласно ответу из мэрии Липецка, автобус №308 не изменит свой маршрутный лист.



- В случае организации заезда автобусов муниципального маршрута № 308 «19 микрорайон - пл. Металлургов» в микрорайон «Елецкий» увеличатся интервалы движения, что приведет к снижению качества обслуживания пассажиров, - указывают чиновники.



Вместе с этим департамент транспорта акцентирует внимание на некорректности инициативы. В идее было указано, что жители «Елецкого» не могут без пересадок добраться до Центрального рынка и района НЛМК. На самом же деле, «Транспортное сообщение указанного микрорайона с районами Центрального рынка и НЛМК обеспечивается двумя муниципальными маршрутами регулярных перевозок: № 17 «НЛМК - ж/д вокзал - микрорайон «Елецкий», № 30 «НЛМК - микрорайон «Елецкий». Также автобусное сообщение микрорайона «Елецкий» с Центральным рынком обеспечивается муниципальным маршрутом № 347 «Микрорайон «Елецкий» - А/С «Сокол».