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Зрителей ждут на пасхальную премьеру

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#спектакль #Толстой #Бенефис #театр #премьера
Зрителей ждут на пасхальную премьеру

«Бенефис» приглашает на эскиз спектакля.

Пасхальная премьера состоится в театре «Бенефис» вечером в воскресенье, 8 апреля, сообщает администрация учреждения культуры. Драматический театр приглашает публику на премьерный показ эскиза спектакля «Пётр Хлебник» по одноимённой пьесе Льва Толстого.

Источником пьесы послужило «Слово» о Петре Мытаре александрийского патриарха Иоанна Милостивого. Это история покаяния великого грешника. На постановку эскиза был приглашён молодой московский режиссёр Александр Баркар, актёр, педагог, участник многих творческих лабораторий современной драматургии и современной режиссуры.

Эскиз спектакля готовится к показу на театральном фестивале «Толстой WEEKEND», который проходит ежегодно в начале июня в родовом имении Л.Н. Толстого Ясная Поляна. Фестиваль проходит в непривычном для зрителя формате – на открытом воздухе. Планируются показы эскизов, спектаклей, перфомансы, встречи с деятелями театрального искусства.

Эскиз будет сыгран в фойе второго этажа театра 8 апреля в 18.00. После показа – обсуждение.
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#спектакль #Толстой #Бенефис #театр #премьера

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