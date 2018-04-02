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Пассажирам оплатят перелеты в случае проблем авиакомпаний

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Пассажирам оплатят перелеты в случае проблем авиакомпаний

Росавиация разработала новый порядок вывоза пассажиров, застрявших в аэропортах из-за проблем авиакомпаний. Об этом газете «Известия» рассказал руководитель глава федерального агентства Александр Нерадько.

Согласно новым порядкам, государство возьмет на себя оплату перевозки пассажиров в ситуациях, когда авиакомпания окажется банкротом и потеряет все возможности продолжать выполнение рейсов.

Также, по словам Нерадько, авиационные власти будут контролировать не только финансово-экономические, но и производственные показатели перевозчиков.

«Механизм уже выработан и, в общем, одобрен. Теперь он будет применяться. Я не хочу, чтобы он стал инструментарием для недобросовестных авиакомпаний, чьи собственники поступят как «ВИМ-Авиа», оставив пассажиров за рубежом. Поэтому наша задача — максимально пристально контролировать ситуацию на рынке перевозок», — пояснил глава Росавиации.

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