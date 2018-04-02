Происшествия

сегодня, 08:21

Пропавшая в Липецке студентка до сих пор не найдена

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#Эльвира Нурмагомедова #пропавшие без вести
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Пропавшая в Липецке студентка до сих пор не найдена

Родственники намерены обратиться в прокуратуру.

Как сообщили GOROD48 родственники пропавшей в Липецке 18-летней студентки Эльвиры Нурмагомедовой, девушка до сих не разыскана. И усилия родных и близких, и полиции пока не принесли результата. Кроме того, родственники Эльвиры не довольны работой правоохранителей: они жалуются на скудность информирования и готовы написать жалобу в прокуратуру на нерасторопность людей в погонах.

Напомним, 18-летняя Эльвира Нурмагомедова пропала утром 28 марта из института права на улице Зегеля. Родственники девушки выдвинули версию о том, что девушку могли похитить. Ранее ее пытался украсть бывший бойфренд.

Всех, кто имеет сведения об Эльвире, просят в любое время сообщить данные по номерам +7 920 528 62 04 (Юлия) или +7 920 520 02 79 (Алик). Родственники девушки уже подали заявление в полицию. Обращение приняли в ОП №8.
2138
#Эльвира Нурмагомедова #пропавшие без вести
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