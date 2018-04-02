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сегодня, 08:11

Грязинцы сняли фильм о Великой Отечественной войне

410
#фильм #видео #ВОВ
Грязинцы сняли фильм о Великой Отечественной войне

Проект реализовали школьники.

Ученики начальной школы №7 города Грязи реализовали уникальный проект. Юные грязинцы создали многосерийный фильм о Великой Отечественной войне, сообщает учреждение образования.

- С учетом возраста актеров, аналогов этому проекту нет. Мы осветили всего 38 эпизодов Великой Отечественной войны. Это лишь малая часть благодарности, которую заслуживают наши предки, победившие фашистскую гидру. Мы с гордостью пронесем эту память и передадим своим детям и внукам… - указывают авторы проекта.

Серии фильма доступны на специальном канале в YouTube. Новые ролики там будут появляться ежедневно.
410
#фильм #видео #ВОВ

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