Общество
сегодня, 08:11
Грязинцы сняли фильм о Великой Отечественной войне
Проект реализовали школьники.
Ученики начальной школы №7 города Грязи реализовали уникальный проект. Юные грязинцы создали многосерийный фильм о Великой Отечественной войне, сообщает учреждение образования.
- С учетом возраста актеров, аналогов этому проекту нет. Мы осветили всего 38 эпизодов Великой Отечественной войны. Это лишь малая часть благодарности, которую заслуживают наши предки, победившие фашистскую гидру. Мы с гордостью пронесем эту память и передадим своим детям и внукам… - указывают авторы проекта.
Серии фильма доступны на специальном канале в YouTube. Новые ролики там будут появляться ежедневно.
- С учетом возраста актеров, аналогов этому проекту нет. Мы осветили всего 38 эпизодов Великой Отечественной войны. Это лишь малая часть благодарности, которую заслуживают наши предки, победившие фашистскую гидру. Мы с гордостью пронесем эту память и передадим своим детям и внукам… - указывают авторы проекта.
Серии фильма доступны на специальном канале в YouTube. Новые ролики там будут появляться ежедневно.
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