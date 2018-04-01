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сегодня, 21:46

Трое липчан попались на «закладках» наркотиков

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#наркотики #«закладки»
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Трое липчан попались на «закладках» наркотиков

Сотрудники УНК ГУ МВД России по Воронежской области получили оперативную информацию о том, что трое жителей Липецкой области, в возрасте от 21 до 27 лет, подозреваются в незаконном обороте наркотиков.

Установлено, что подозреваемые пытались сбыть наркотические вещества посредством бесконтактного способа. В ходе обыска у злоумышленников на Березовая Роща обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток.

По результатам проведенного исследования в ЭКЦ ГУ МВД России по Воронежской области  установлено, что вещество является наркотическим средством – пирролидиновалерофенон, массой 13,35 грамм и метанон, массой 21,99 грамм.

В отделе полиции задержанные дали признательные показания  и пояснили, что делали «закладки» в оборудованных тайниках.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 30 части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». 

В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: 69.мвд.рф

5 1744
#наркотики #«закладки»
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Комментарии (5)

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макс

5 минут назад
На Пл Мира объявления веселят работа в офисе зарплата 30 000 тыс звонили и предлагали заниматься раскладками.
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Бандер

14 минут назад
Хохлы с Домбабве и Лугандонии попались. Только стрелять и наркоту толкать умеют
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Гость

18 минут назад
Воронежские задержали? А липецкие почему до сих пор не задержали? Крышевали? Нужно разбираться.
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Боцман

42 минуты назад
За сбыт срока большие. По десятке вам граждане, на душу населения )))
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Das

сегодня, 22:01
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog
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