Трое липчан попались на «закладках» наркотиков

Сотрудники УНК ГУ МВД России по Воронежской области получили оперативную информацию о том, что трое жителей Липецкой области, в возрасте от 21 до 27 лет, подозреваются в незаконном обороте наркотиков.

Установлено, что подозреваемые пытались сбыть наркотические вещества посредством бесконтактного способа. В ходе обыска у злоумышленников на Березовая Роща обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток.

По результатам проведенного исследования в ЭКЦ ГУ МВД России по Воронежской области установлено, что вещество является наркотическим средством – пирролидиновалерофенон, массой 13,35 грамм и метанон, массой 21,99 грамм.

В отделе полиции задержанные дали признательные показания и пояснили, что делали «закладки» в оборудованных тайниках.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 30 части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: 69.мвд.рф