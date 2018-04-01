В России
сегодня, 19:10
МЧС предлагает сделать проверки ТЦ регулярными и внезапными
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Проверки планируется проводить не реже раза в год
МЧС России разработало предложения, изменяющие порядок проведения проверок противопожарного состояния торговых центров после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове - сообщает ТАСС со ссылкой на госинспектора по пожарному надзору МЧС России Рината Еникеева.
«МЧС предлагает внести изменения в федеральный закон «О защите прав предпринимателей», позволяющие пожарному надзору независимо от надзорных каникул проверять малый бизнес, если он является владельцем или арендатором объектов с массовым пребыванием людей», — сообщил он.
В настоящее время по действующему законодательству проверке подлежат только хозяйствующие субъекты, которые можно арендовать, а также отдельные помещения в ТЦ, а не сам объект. Представитель МЧС отмечает, что проверки торговых центров планируется проводить не реже одного раза в год независимо от того, выявлены ли нарушения, а также сделать их внезапными.
«МЧС предлагает внести изменения в федеральный закон «О защите прав предпринимателей», позволяющие пожарному надзору независимо от надзорных каникул проверять малый бизнес, если он является владельцем или арендатором объектов с массовым пребыванием людей», — сообщил он.
В настоящее время по действующему законодательству проверке подлежат только хозяйствующие субъекты, которые можно арендовать, а также отдельные помещения в ТЦ, а не сам объект. Представитель МЧС отмечает, что проверки торговых центров планируется проводить не реже одного раза в год независимо от того, выявлены ли нарушения, а также сделать их внезапными.
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Юрий