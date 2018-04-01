Происшествия
сегодня, 18:41
Гараж с автомобилем сгорели в Липецкой области
Пожар вспыхнул в Тербунском районе.
Сегодня в 16:52 на улице Донской села Тербуны загорелся гараж с автомобилем внутри.
Пламя тушили четыре отделения пожарных. Огонь полностью уничтожил автомобиль, повреждена внутренняя отделка гаража на площади 50 кв.м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Пламя тушили четыре отделения пожарных. Огонь полностью уничтожил автомобиль, повреждена внутренняя отделка гаража на площади 50 кв.м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Гость
Липецк
Тербуны
Дубровский
Ганс
Гость
ничеси,гаражик,домик какие,