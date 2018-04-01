Происшествия

сегодня, 18:41

Гараж с автомобилем сгорели в Липецкой области

7 1710
#пожар
2
Гараж с автомобилем сгорели в Липецкой области

Пожар вспыхнул в Тербунском районе.

Сегодня в 16:52 на улице Донской села Тербуны загорелся гараж с автомобилем внутри.

Пламя тушили четыре отделения пожарных. Огонь полностью уничтожил автомобиль, повреждена внутренняя отделка гаража на площади 50 кв.м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
7 1710
#пожар
2

Комментарии (7)

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Гость

7 минут назад
Тербуны, у пожарников есть определенный норматив по времи, прибыть на место пожара, поэтому они приезжают без воды(
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Липецк

14 минут назад
Тербуны,не прибедняйся,вы,все, там, так живёте.
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Тербуны

18 минут назад
Видать по фото и описанию сколько расчётов тушить это не простой трудяга. А на простой пожар приезжают полтора расчёта из них воды на половину у машин ато и нету, пока гидрант найдут там и тушить нечего.
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Дубровский

23 минуты назад
Видно время пришло. Низы не могут-верхи не хотят.
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Ганс

36 минут назад
Из липы капиталл выводится в Тербуны.
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Гость

53 минуты назад
Крузак кажется двухсотый
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ничеси,гаражик,домик какие,

сегодня, 18:52
Не чинуши какого,случаем?что за машина была,надо все писать.
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