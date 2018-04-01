сегодня, 12:31
Захарова назвала бойкот ЧМ-2018 в России главной целью западных стран
Официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью Пятому каналу предположила, что главная цель некоторых западных стран — не допустить проведения чемпионата мира по футболу в России.
Отвечая на вопрос ведущего, не может ли Россия столкнуться с изоляцией со стороны западных стран в контексте проведения чемпионата мира по футболу, Захарова указала, что "это просто голубая мечта, это главная цель".
"Вот у меня есть такое впечатление, что, знаете, есть такое русское выражение "трава не расти" — вот просто, что только бы убрать этот чемпионат мира по футболу из России", — сказала представитель внешнеполитического ведомства.
По словам дипломата, все внимание сконцентрировалось на футбольном мяче, "который, не дай бог, все-таки коснется российского футбольного поля".
На этой неделе ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Кроме того, власти Британии и Исландии приняли решение не посещать матчи чемпионата мира по футболу в России.
В ответ Москва также объявила о высылке дипломатов и других зеркальных мерах.
Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно Российское государство, Россия это категорически отрицает. Никаких доказательств причастности Москвы к этому инциденту нет.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, - передает РИА-Новости.