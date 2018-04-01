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В Казани в кафе возник пожар из-за приготовления шашлыка

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#Казань #кафе #пожар #шашлык
В Казани в кафе возник пожар из-за приготовления шашлыка

Огонь охватил кровлю двухэтажного здания на площади 450 кв. м. "Предварительная причина пожара — вспышка жиров в вытяжной системе при приготовлении пищи на углях в мангале", — сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Татарстан.

Причиной пожара в ресторане "Старый амбар" в Казани, произошедшего минувшей ночью, по предварительным данным, стала вспышка жиров в вытяжной системе над мангалом с углями, - сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Республике Татарстан.

"Предварительная причина пожара - вспышка жиров в вытяжной системе при приготовлении пищи на углях в мангале", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что площадь пожара составила 450 кв. м, погибших и пострадавших нет, - передает ТАСС.

Вечером 31 марта в здании ресторана "Старый амбар" загорелась кровля, сообщение об этом поступило в ГУ МЧС в 22:39 по московскому времени. Все люди покинули помещение до приезда пожарных, в 00:04 по московскому времени воскресенья пожар был локализован, в 00:22 по столичному времени - потушен.
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#Казань #кафе #пожар #шашлык

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