сегодня, 12:18
Суд арестовал совладельца «Суммы»
Тверской суд Москвы отправил под арест совладельца группы "Суммы" Магомеда Магомедова, подозреваемого в хищениях бюджетных средств, растрате и создании преступного сообщества.
"Суд приходит к выводу о том, что ходатайство органов следствия обосновано и подлежит удовлетворению. (...) Суд постановил: избрать в отношении Магомедова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 мая", - говорится в постановлении судьи Марии Сизинцевой.
Ранее в субботу суд отправил под арест брата Магомеда Магомедова - Зиявудина.
Суд отказался удовлетворить ходатайства адвокатов бизнесмена о применении к нему залога в 2,5 миллиарда рублей либо об избрании ему пресечения в виде домашнего ареста. Защита указала суду на то, что у Магомеда Магомедова на иждивении шесть малолетних детей, а также имеется ряд хронических заболеваний и недавно диагностированный разрыв мениска (в суд бизнесмена привезли с ортезом на ноге - ИФ).
Владельцы группы "Сумма", братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, которым инкриминируется мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и создание организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210), были задержаны в Москве накануне. Также в субботу суд заключил под арест другого фигуранта дела в отношении братьев - главу компании "Интэкс" Артура Максидова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе, совершенном лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ).