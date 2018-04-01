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Китайская космическая станция рухнет на Землю
Китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» может упасть на Землю 2 апреля. Но куда конкретно, пока никто сказать не может.
«Тянгун-1», или «Небесный дворец» была запущена в 2011 году, это первый опыт Китая по созданию орбитальных лабораторий. Первоначально станция рассчитывалась на два года эксплуатации, однако, учитывая ресурсы станции, было принято решение продлить ее работу.
«Тяньгун-1» — первая китайская космическая станция. На самом деле, это прототипный модуль, предназначавшийся для отработки технологии стыковки с другими космическими аппаратами. Станция была запущена в 2011 году. И за два года работы на ней побывали три экипажа космонавтов, они протестировали процессы стыковки, провели несколько экспериментов, передавали видео из космоса. «Тяньгун-1» — немаленький космический аппарат, весит около восьми с половиной тонн, а размером он со школьный автобус», - рассказал Тарик Малик, главный редактор Space.com.
Через пять лет после запуска станция вышла из строя, и китайцы потеряли над ней управление. После этого началось ее схождение с орбиты. Теперь станция тормозит об атмосферу Земли и медленно падает.
Ученые следят за движением станции уже несколько лет, но более-менее точно предугадать место и время падения станет возможно только за несколько часов до ее падения на Землю.
«Когда объект неуправляемый, заранее сказать, где и когда произойдет падение, невозможно. Более или менее точное место падения станет ясно буквально за несколько часов до того, как произойдет это событие. Даже сейчас мы не можем сказать примерно. Единственное, что в полосе от 42 градуса северной широты до 42 градуса южной широты — вот это такой район, а дальше весь земной шар, и все зависит только от состояния атмосферы, от солнечного ветра, ну и от других космических факторов. Но и относительно времени падения, тоже называлась дата 31 марта, потом 1 апреля. Там это, наверное, не совсем корректно называть конкретную дату. Есть период, и его уже давно рассчитали, что падение произойдет в период с 28 марта по 7 апреля. В общем, это обычное явление для всех неуправляемых космических аппаратов, также падали и американские спутники, и наши космические аппараты. Страшного в этом ничего нет. Очень много, конечно, шумят из-за того, что станция весит восемь с половиной тонн, но при вхождении в атмосферу большей частью она разрушится. Поверхности Земли достигнет приблизительно 10-15% ее массы, то есть обломки общим весом приблизительно 900 килограммов — одна тонна. Говорить о том, что они нанесут какой-то серьезный ущерб, на мой взгляд, это абсурд. За все 60 лет космической эры, даже когда входили и более крупные объекты вот также неуправляемо, ничего страшного не произошло. Пару раз были зафиксированы падения обломков на какие-то хозяйственные постройки, и все. Я думаю, что в этом случае будет приблизительно то же самое, если обломки упадут не в океан, а упадут на сушу. Если брать опасные химические элементы, то там ничего нет. Двигательные установки, использовался гептил, но, во-первых, он практически полностью уже был использован, а, во-вторых, даже если что-то там и осталось в топливных баках, то при прохождении земной атмосферы они точно разрушатся, и этот гептил просто сгорит, его даже никто и не заметит. Если говорить о баллонах, то самую тугоплавкую часть составляют как раз емкости со сжатыми газами. Вот они сделаны из прочных материалов, это шары до 50 сантиметров в диаметре. Они могут, в принципе, сохраниться, не сгореть, и что-то из них упадет. Но опять же, это все-таки ничего такого страшного. Поэтому говорить о какой-то опасности, существующей для определенного района Земли или вообще для Земли в целом, ну, это не надо», - сообщил BFM.ru Александр Железняков, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского.
Увидеть падение станции можно будет в режиме онлайн. Трансляцию будет вести астрофизик Джанлука Мази в партнерстве с обсерваторией Tenagra в Аризоне.
«Тянгун-1», или «Небесный дворец» была запущена в 2011 году, это первый опыт Китая по созданию орбитальных лабораторий. Первоначально станция рассчитывалась на два года эксплуатации, однако, учитывая ресурсы станции, было принято решение продлить ее работу.
«Тяньгун-1» — первая китайская космическая станция. На самом деле, это прототипный модуль, предназначавшийся для отработки технологии стыковки с другими космическими аппаратами. Станция была запущена в 2011 году. И за два года работы на ней побывали три экипажа космонавтов, они протестировали процессы стыковки, провели несколько экспериментов, передавали видео из космоса. «Тяньгун-1» — немаленький космический аппарат, весит около восьми с половиной тонн, а размером он со школьный автобус», - рассказал Тарик Малик, главный редактор Space.com.
Через пять лет после запуска станция вышла из строя, и китайцы потеряли над ней управление. После этого началось ее схождение с орбиты. Теперь станция тормозит об атмосферу Земли и медленно падает.
Ученые следят за движением станции уже несколько лет, но более-менее точно предугадать место и время падения станет возможно только за несколько часов до ее падения на Землю.
«Когда объект неуправляемый, заранее сказать, где и когда произойдет падение, невозможно. Более или менее точное место падения станет ясно буквально за несколько часов до того, как произойдет это событие. Даже сейчас мы не можем сказать примерно. Единственное, что в полосе от 42 градуса северной широты до 42 градуса южной широты — вот это такой район, а дальше весь земной шар, и все зависит только от состояния атмосферы, от солнечного ветра, ну и от других космических факторов. Но и относительно времени падения, тоже называлась дата 31 марта, потом 1 апреля. Там это, наверное, не совсем корректно называть конкретную дату. Есть период, и его уже давно рассчитали, что падение произойдет в период с 28 марта по 7 апреля. В общем, это обычное явление для всех неуправляемых космических аппаратов, также падали и американские спутники, и наши космические аппараты. Страшного в этом ничего нет. Очень много, конечно, шумят из-за того, что станция весит восемь с половиной тонн, но при вхождении в атмосферу большей частью она разрушится. Поверхности Земли достигнет приблизительно 10-15% ее массы, то есть обломки общим весом приблизительно 900 килограммов — одна тонна. Говорить о том, что они нанесут какой-то серьезный ущерб, на мой взгляд, это абсурд. За все 60 лет космической эры, даже когда входили и более крупные объекты вот также неуправляемо, ничего страшного не произошло. Пару раз были зафиксированы падения обломков на какие-то хозяйственные постройки, и все. Я думаю, что в этом случае будет приблизительно то же самое, если обломки упадут не в океан, а упадут на сушу. Если брать опасные химические элементы, то там ничего нет. Двигательные установки, использовался гептил, но, во-первых, он практически полностью уже был использован, а, во-вторых, даже если что-то там и осталось в топливных баках, то при прохождении земной атмосферы они точно разрушатся, и этот гептил просто сгорит, его даже никто и не заметит. Если говорить о баллонах, то самую тугоплавкую часть составляют как раз емкости со сжатыми газами. Вот они сделаны из прочных материалов, это шары до 50 сантиметров в диаметре. Они могут, в принципе, сохраниться, не сгореть, и что-то из них упадет. Но опять же, это все-таки ничего такого страшного. Поэтому говорить о какой-то опасности, существующей для определенного района Земли или вообще для Земли в целом, ну, это не надо», - сообщил BFM.ru Александр Железняков, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского.
Увидеть падение станции можно будет в режиме онлайн. Трансляцию будет вести астрофизик Джанлука Мази в партнерстве с обсерваторией Tenagra в Аризоне.