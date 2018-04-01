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сегодня, 11:58
В Ленинградской области произошел крупный пожар на складе
Площадь пожара на складе деревообрабатывающего предприятия в Бокситогорском районе Ленинградской области увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, - сообщил РИА-Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
"Пожар на складе в населенном пункте Чудцы распространился на площади 2000 квадратных метров", — сказал собеседник.
По его словам, пострадавших нет. Идет наращивание группировки для борьбы с огнем.
Как уточнил источник в экстренных службах региона, склад деревообрабатывающего предприятия принадлежит ООО "ММ-Ефимовский".
"Пожар на складе в населенном пункте Чудцы распространился на площади 2000 квадратных метров", — сказал собеседник.
По его словам, пострадавших нет. Идет наращивание группировки для борьбы с огнем.
Как уточнил источник в экстренных службах региона, склад деревообрабатывающего предприятия принадлежит ООО "ММ-Ефимовский".