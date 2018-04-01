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В Индии при обрушении отеля погибли десять человек‍

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#Индия #обрушение отеля
В Индии при обрушении отеля погибли десять человек‍

В индийском Индауре обрушилось четырехэтажное здание отеля, в результате чего погибли десять человек.

Четырехэтажное здание обрушилось в индийском городе Индаур в штате Мадхья-Прадеш, в результате 10 человек погибли, многие оказались погребены под завалами, сообщает телеканал NDTV.

По данным ТВ, пять человек могут быть под обломками здания. Семь человек пострадали, причем двое из них находятся в критическом состоянии.

Как сообщил свидетель происшествия, в здание врезался автомобиль, после чего оно рухнуло. На место прибыли силы полиции, проходит спасательная операция, - передает РИА-Новости.
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#Индия #обрушение отеля

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