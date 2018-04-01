В России

сегодня, 11:50

У России возникли вопросы к Великобритании и Франции‍

208
#Россия #Великобритания #Франция
У России возникли вопросы к Великобритании и Франции‍

Еще 10 вопросов МИД направил во Францию. В частности, Россию интересует, почему ей отказали в праве консульского доступа к двум ее гражданам, пострадавшим в Великобритании. Москва также спрашивает, какие антидоты вводились Скрипалям и откуда они у британских медиков.

Российский МИД опубликовал список из 14 вопросов, которые посольство направило британскому внешнеполитическом ведомству в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Еще 10 вопросов МИД направил во Францию.

В частности, Россию интересует, почему ей отказали в праве консульского доступа к двум ее гражданам, пострадавшим в Великобритании. Москва также спрашивает, какие антидоты вводились Скрипалям и откуда они у британских медиков.

В списке есть вопросы об основаниях, по которым к расследованию была привлечена Франция, каким образом Париж участвует в следственных действиях и откуда информация о «российском происхождении» отравляющего вещества группы «Новичок».

Ранее 26 марта МИД Франции выслал четырех российских дипломатов. В ведомстве объяснили такое решение «желанием подчеркнуть полную солидарность с Великобританией после нападения с применением химического оружия в Солсбери».

Причиной дипломатического скандала стало обвинение Великобритании в адрес Москвы. По мнению британских властей, Россия причастна к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых в бессознательном состоянии нашли 4 марта в сквере в английском Солсбери. Москва отрицает все обвинения и квалифицирует случившееся со Скрипалями как террористический акт, - передает Lenta.ru.
208
#Россия #Великобритания #Франция

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Захарова назвала бойкот ЧМ-2018 в России главной целью западных стран‍
#Захарова #бойкот #дело Скрипаля
Захарова назвала бойкот ЧМ-2018 в России главной целью западных стран‍

сегодня, 12:31

В России
В Казани в кафе возник пожар из-за приготовления шашлыка
#Казань #кафе #пожар
В Казани в кафе возник пожар из-за приготовления шашлыка

сегодня, 12:26

В России
Суд арестовал совладельца «Суммы»
#Сумма #арест
Суд арестовал совладельца «Суммы»

сегодня, 12:18

В России
Китайская космическая станция рухнет на Землю
#Земля #космическая станция
Китайская космическая станция рухнет на Землю

сегодня, 12:06

В России
В Ленинградской области произошел крупный пожар на складе
#Пожар #Ленинградская область #склад
В Ленинградской области произошел крупный пожар на складе

сегодня, 11:58

В России
Высланные из США российские дипломаты прибыли в Москву
#США #Россия #высланные дипломаты
Высланные из США российские дипломаты прибыли в Москву

сегодня, 11:44

В России