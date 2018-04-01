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Высланные из США российские дипломаты прибыли в Москву
Первый самолет из Вашингтона с высланными из США российскими дипломатами приземлился в воскресенье в московском аэропорту Внуково-2.
Самолет Ил-96-300 специального летного отряда "Россия", который обслуживает первых лиц государства, а также МИД РФ, вылетевший из Вашингтона, приземлился в аэропорту Внуково. На его борту находится первая группа дипломатов и членов их семей, которых ранее власти США объявили персонами нон грата.
В общей сложности, с учетом членов семей дипломатов, в субботу из США улетел 171 человек.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает, - передает РИА-Новости.