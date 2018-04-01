Происшествия
сегодня, 11:26
На чердаке липецкой пятиэтажки рабочие нашли скелет
Пока определить пол погибшего человека не удалось.
31 марта в Липецке при подготовке капитальному ремонту дома №1 по улице Зои Космодемьянской рабочие нашли скелетированные останки человека. Кости находились на чердаке здания.
Прибывшие к дому криминалисты не смогли сразу установить пол и возраст погибшего человека - останки фрагметированы, а также причины смерти.
Ответы на эти вопросы дадут дальнейшие исследования останков.
Прибывшие к дому криминалисты не смогли сразу установить пол и возраст погибшего человека - останки фрагметированы, а также причины смерти.
Ответы на эти вопросы дадут дальнейшие исследования останков.
Позвоночник
Череп
Кабинетный клоп
О.К.
Анегдот
Сердобольный
Гость
Кости