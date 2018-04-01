Происшествия

сегодня, 11:26

На чердаке липецкой пятиэтажки рабочие нашли скелет

8 2849
#труп
2
На чердаке липецкой пятиэтажки рабочие нашли скелет

Пока определить пол погибшего человека не удалось.

31 марта  в Липецке при подготовке капитальному ремонту дома №1 по улице Зои Космодемьянской рабочие нашли скелетированные останки человека.  Кости находились на чердаке здания.

Прибывшие к дому криминалисты не смогли сразу установить пол и возраст погибшего человека - останки фрагметированы, а также причины смерти.

Ответы на эти вопросы дадут дальнейшие исследования останков.
8 2849
#труп
2

Комментарии (8)

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Позвоночник

3 минуты назад
Череп, вот да. И что им не сиделось...
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Череп

6 минут назад
Зашел погреться и на тебе опять на снег
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Кабинетный клоп

30 минут назад
Гость, здания смотрят не выходя из кабинета
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О.К.

31 минуту назад
Пишут про единичные трупы. На самом деле находят много трупов в городе, но не про все пишут.
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Анегдот

35 минут назад
За 20 лет губернатор оставил много скилетоа на чердаках!
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Сердобольный

сегодня, 12:13
Жемчужина Черноземья!No comment!...
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Гость

сегодня, 12:13
А как же осмотры зданий межсезонные 2 раза в год? Значит ЖКХ их не производит?
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Кости

сегодня, 11:54
В ЖКХ Липецка работают настолько суровые люди,что на некоторых крышах обнаруживают скелеты динозавров!
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