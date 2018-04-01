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Абрамович вложит деньги в липецкий «Металлург», если у него отнимут «Челси»

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#Абрамович #"Металлург" #"Челси"
Абрамович вложит деньги в липецкий «Металлург», если у него отнимут «Челси»

Судьба липецкого футбола может круто перемениться: наш клуб ждет борьба за "золото" и Лига чемпионов.

Владелец «Челси» Роман может лишиться акций клуба, утверждает The Times. Власти Великобритании готовят аналог "списка Магнитского" – закона о санкциях против россиян, которых подозревают в коррупции и выведших свои деньги на Запад.

Если будет доказано, что Абрамович приобретал активы в Англии за добытые незаконным путем деньги, они могут быть конфискованы. Эти санкции могут быть введены после очередного обострения отношений между Россией и другими странами после дела бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

В окружении, близком в Абрамочиву, говорят, что олигарх и страстный любитель футбола уже готовит себе «запасной аэродром», а именно – российский клуб, в который он вложит свои средства и постепенно доведет объем финансирования до уровня «Челси». При этом уточняется, что это будет «точно не московский клуб, так как в столице хватает своих команд, а покупка известного бренда, как «Спартак» и ЦСКА окажется слишком дорогой».

Источники называют два основных критерия – не самые большие траты на новый клуб и близость места его расположения к Москве. При этом одним из наиболее вероятных кандидатов является липецкий «Металлург».

- «Металлург» привлек Романа Аркадьевича своей богатой историей, преданными болельщиками, а также перспективами, - завили в окружении олигарха, - Липчане вступают в зоне «Центр», лидер которой столичный «Арарат» в случае победы не воспользуется правом выхода в ФНЛ, а перейдет в чемпионат Армении. Не горит желанием получить повышение в классе и столичное «Торпедо». «Металлург» же может занять третье место и ввиду отказа других команд уже ближайшим летом подать заявку на выступление в Футбольной национальной лиге. К тому же в Липецке сейчас реконструируют стадион.

По словам источника, в случае осуществления такого сценария «Металлург», пользуясь поддержкой Абрамовича, всего за один сезон перешагнет ФНЛ и сезон 2019/2020 встретит уже в Премьер-Лиге. Средства на покупку игроков олигарх выделит. А там – борьба за чемпионство и выход на международный уровень, как в случае с «Челси», который до прихода Абрамовича был мало чем примечательным клубом.

Правда, есть и один тревожный момент: окончательное решение Абрамович пока не принял, и сейчас его пытаются перехватить наши заклятые друзья из воронежского «Факела».

Фото news.sputnik.ru


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#Абрамович #"Металлург" #"Челси"

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