Происшествия

сегодня, 08:57

Накануне вечером пожарные тушили столовую

2 691
#пожар
Накануне вечером пожарные тушили столовую

Причина пожара устанавливается.

31 марта в 22:21 три отделения пожарных выехали в село Чемоданово Становлянского района, где загорелась столовая.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, пламя удалось быстро сбить. Огнем оказалась повреждена внутренняя отделка на площади 3 кв. м и электрощиток.  Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
2 691
#пожар

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Чемодановец

14 минут назад
Смешная у нас деревня......
ответить

Вопрос

51 минуту назад
село Чемоноданово - это где?
ответить

Еще в рубрике

Серый «паркетник» снес светофор
#авария #ДТП #светофор
3
Серый «паркетник» снес светофор

57 минут назад

Происшествия
В Елецком районе столкнулись два легковых автомобиля
#дтп
В Елецком районе столкнулись два легковых автомобиля

вчера, 14:13

Происшествия
Глыбой льда смяло капот автомобиля «Фольксваген» в Липецке
#лёд #повреждение
37
Глыбой льда смяло капот автомобиля «Фольксваген» в Липецке

вчера, 10:37

Происшествия
Ранее судимый мошенник присвоил телефон
#кража #мошенничество
3
Ранее судимый мошенник присвоил телефон

вчера, 08:30

Происшествия
Безработный украл кошелек у липчанки
#кража
1
Безработный украл кошелек у липчанки

вчера, 08:26

Происшествия
Пропавший в Чаплыгине мужчина найден
#Бобровский #пропавший без вести
14
Пропавший в Чаплыгине мужчина найден

вчера, 07:48

Происшествия