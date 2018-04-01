Происшествия
сегодня, 08:57
Накануне вечером пожарные тушили столовую
Причина пожара устанавливается.
31 марта в 22:21 три отделения пожарных выехали в село Чемоданово Становлянского района, где загорелась столовая.
Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, пламя удалось быстро сбить. Огнем оказалась повреждена внутренняя отделка на площади 3 кв. м и электрощиток. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, пламя удалось быстро сбить. Огнем оказалась повреждена внутренняя отделка на площади 3 кв. м и электрощиток. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Чемодановец
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