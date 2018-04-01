Спорт

36 минут назад

20 лет назад Олег Королев уже рассказывал липчанам анекдоты

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#Анекдоты #«Сильву-Play» #Олег Королев
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20 лет назад Олег Королев уже рассказывал липчанам анекдоты

Смешные истории тогда с телеэкранов рассказывали многие известные политики и артисты.

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Ровно два десятилетия назад 1 апреля 1998 года на экраны вышла одна из первых липецких юмористических телепередач «Сильву-Play».

Одной из «фишек» программы стали анекдоты, которые рассказывали липчанам известные люди. 20 лет назад анекдоты по телевизору «травил» и губернатор Олег Королев, вернее на тот момент – кандидат в губернаторы (см. видео).

Анекдот - Королев.jpg

Добавим, что легкий и ненавязчивый стиль телепередачи сделал ее любимой и у столичного зрителя, и у «бомонда», поэтому липецкие знаменитости охотно делились смешными историями в эфире «Сильву-Play».

С любезного согласия авторов телепередачи приводим подборку «звездных» анекдотов от политиков нашего региона. На некоторых любопытно взглянуть просто ради того, чтобы вспомнить как они выглядели 20 лет назад. Среди них такие политические долгожители, как нынешний вице-губернатор Александр Никонов, начальник областного управления по физкультуре и спорту Владимир Дементьев, начальник управления внутренней политики Алексей Грушихин и снова Олег Королев.

Рассказывали анекдоты и знаменитые артисты. Ниже видео с участием Семена Альтова, Клары Новиковой, к сожалению уже покойного главного режиссера липецкого академического театра драмы имени Л. Н. Толстого Владимира Пахомова, руководителя ансмбля «Казаки России» Леонида Милованова и других.

Телепередаче «Сильву-Play» выходила на липецкие «голубые экраны» с 1998 по 2000 год – в основном к праздникам. На нашем сайте вы можете найти выпуски программ к Новому Году, к Международному женскому дню, а также другие первоапрельские выпуски.

Свиридов.jpg

Бессменный автор и ведущий проекта Аркадий Свиридов.

обложка сильву плей 1.jpg

Обложка DVD-диска с первым выпуском

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#Анекдоты #«Сильву-Play» #Олег Королев
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Комментарии (3)

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Вот он

11 минут назад
Опять
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анекдот

23 минуты назад
И никто,тогда не знал,что лесник и его команда будут многие лета рассказывать липчанам тербунские анекдоты.
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Ты

28 минут назад
нашу жизнь превратил в анекдот
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