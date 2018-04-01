Где вы видели в Липецкой области кумовство? Его и быть не может

GOROD48 продолжает рубрику «Люди, которые удивили липчан на уходящей недели».

Неделя в стране прошла под знаком трагедии в Кемерово. Пожар в кемеровском торговом центре спровоцировал по всей России проверки в гипер и супермаркетах.

Проверки в гипермаркетах выявили «троечные» знания персонала







В Липецке тоже ринулись проверять все крупные магазины («Пока гром не грянет, мужик не перекрестится»!). Результаты проверок доверия не внушили. С противопожарной защитой все не очень хорошо, а знания персонала о действиях в экстремальной ситуации оценили, максимум, на «тройку». И то «тройки» натянули, как в школе, чтобы не выводить итоговые «два» после того, как сотрудники мямлили, долго думали и «методом научного тыка» изредка выдавали ответы, близкие к правильным. А ведь в случае ЧП времени рассуждать не будет.

То есть получается, что, по сути, мы почти не защищены. Но ведь как-то по всей стране эти мега торговые комплексы проходят проверки и получают разрешение на свою деятельность?

Ты мне, а я – тебе… друг







Приехавшие в Липецк столичные ревизоры выяснили, что вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых незаконно премировал руководителя территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дмитрия Мочалова. А чуть раньше Мочалов за счет средств Фонда оплатил обучение сына Вячеслава Щеглеватых по программе Мaster of Business Administration.

Вы скажете – кумовство? Да ну, бросьте. Где вы видели кумовство в Липецкой области?! Просто высокие отношения испытывающих взаимное уважение друг к другу чиновников.

Нужда большая и малая







В Липецке нет ни одного общественного туалета. Вернее есть один – на сокольской автостанции, но он закрыт на ремонт. В мэрии проблемы признают, но у наших чиновников на все готов бравурный отчет – о наличии в городе 400 доступных «клозетов». Правда, как выяснилось, речь идет о туалетах в кафе, ресторанах, клубах, а общественных «нужников» и правда нет.

В администрации области сложности с походом по большой и малой нужде объяснили финансовым запором – одна био-кабинка стоит порядка 400 тысяч рублей. А в кафе с улицы по нужде не пустят и правильно сделают: ведь поход в туалет – это еще израсходованная бумага, принадлежности, и самое главное – труд уборщицы. Поэтому в Липецке, который собирается привлекать туристов, нередко увидишь картину за углом, когда какой-либо гражданин действует по принципу «Пусть лучше лопнет моя совесть, чем мочевой пузырь».

Липчанин в среднем должен банкам 120 тысяч рублей







РИА «Рейтинг» подсчитало, сколько россияне должны по кредитам. Выяснилось, что в среднем каждый житель Липецкой области задолжал банкам по 120 тысяч рублей.

Любопытное исследование опубликовал государственный телеканал «Звезда». По его версии, у россиян такие большие доходы, что многие даже не знают, куда девать деньги, остающиеся после уплаты за ЖКХ, взносов за капремонт и т.д. Поэтому люди в смятении, а накопления «ляжку жгут». Может, эти два исследования все-таки в разных странах проводили?

Липчанин задолжал сыну







42-летний житель Липецка задолжал не банку, а своему сыну-подростку. Причем весьма крупную сумму – 800 тысяч рублей по алиментам. На горе-родителя завели уголовное дело.

Судя по размеру долга, сынуля от папаши денег ни разу в жизни не видел. И так бывает: отцовские чувства есть, а алиментов – нет.

Большого ученого Юрия Алтухова, отвечающего за выборы, обвинили в плагиате







Депутат областного Совета Олег Хомутинников обвинил главу областной избирательной комиссии в плагиате. В кандидатской диссертации под названием «Особенности обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности на уровне региона», котирую Юрий Алтухов защитил в 2004 году, научное сообщество «Диссернет» обнаружило заимстсования, причем не маленькие – на 63 страницы.

Как это можно – главу избиркома в чем-то обвинять?! Совсем ничего святого нет у депутата!

На этой выставке картин…







48-летняя Светлана Шове и 43-летний Вячеслав Почитаев из культурного центра всего Черноземья Воронежа организовали в Липецке выставку картин, получив на нее из бюджета 2 миллиона рублей. А по факту истратили 300 тысяч. То есть 1,7 млн. перебрался «в карман». Правда, дельцов разоблачили и судили. Но так как украли они не мешок картошки, то и срок им выписали условный – по полтора года, да еще и с испытательным сроком на 1,5 года. То есть по нашим законам, если они в ближайшее время больше не попадутся на хищениях, тот и «условка» даже не наступит, и судимости не будет. Проще говоря, отделались легким испугом.

Искусство, сулящее известность и богатство, порой требует не очень больших жертв.

Магазинный вор разом украл 4 куртки







28-летний липчанин украл из магазина четыре куртки. Если бы взял одну, то его возможно бы не заметили. Но жадность сгубила: мужчину в куртке, под которой были надеты еще четыре, быстро заметили. Задержанный ранее уже был судим за кражи, поэтому с большой долей вероятности вновь отправится в колонию.

Эх, парень, ведь говорили тебе в детстве, что нужно учиться. Пошел бы вон в искусствоведы, сейчас бы выставки организовывал. Оно и красивее, и безопаснее, а порой прибыльнее.

Мартовский потоп не был природным







Вода залила улицу Левобережную в Липецке. Это не весенний паводок, и вообще не природное явление, а разрыв трубы. Местные жители начали жаловаться еще 13 марта, а коммунальщики отчитались о том, что организовали выездную проверку, составили акт и только потом все починили 27 марта, т.е. спустя две недели.

Оперативно, ничего не скажешь. Вероятно, ОДН за воду в близлежащих домах скоро совершенно случайно подрастет.

В Липецке продолжают ремонтировать лужи







В сети «ВКонтакте» появилось очередное видео, как в Липецке ремонтируют лужу. На одной из улиц в районе ЛТЗ дорожники заполняли лужу литым асфальтом. Позже в мэрии дали свой комментарий – мол, налицо нарушение технологии, но проблема с ямой на дороге все же решена.

Вот ведь любопытно – у нас генетически не способны соблюдать технологии или это технологии такие, что и без их использования все можно починить? Тогда зачем они вообще нужны? Или в ремонте дорог важен не результат, а сам процесс, на который ежегодно выделяется щедрое финансирование? А не отремонтированных луж в городе еще хватает.

Удивлялся Егор КРЕТОВ.