Сергей Машнин: «Единственный плюс, что вытащили матч. В остальном помешала погода»

Тренеры "Металлурга" и "Атома" подвели итоги игры.

В заключительном спарринге перед возобновлением чемпионата в зоне «Центр» липецкий «Металлург» дожал нововоронежский «Атом» - 3:2, забив два гола на последних минутах. Второй тайм прошел под обильным снегопадом, который спутал карты футболистам. Об этом после матча говорил и главный тренер «сталеваров» Сергей Машнин.

- Во-первых, нужно сказать спасибо работникам стадиона, вложившей столько труда в подготовку стадиона. Поблагодарить необходимо и мэрию Липецка, которая принимала участие в этом процессе, - сказал наставник липчан, - Но в середине игры повалил снег, который наложил отпечаток на игру. Конечно, я доволен, что мы вытащили тяжелую игру, но хотелось бы более качественного футбола. Однако в сложившихся погодных условиях сложно что-либо требовать от футболистов. Плюс только в том, что, проигрывая, мы проявили характер и забили два необходимых гола.

- Нет ли тревоги, что погода и дальше будет преподносить сюрпризы и повлияет на предстоящий через неделю 7 апреля официальный матч с белгородским «Энергомашем» или, по крайней мере, на подготовку к нему?

- Мы не можем повлиять на погоду никак. Вчера светило солнце и поле на «Соколе» привели чуть ли не в идеальное состояние для этого времени года. А сегодня пошел снег – что мы можем тут поделать?

Тренер «Атома» Владимир Зинич отметил, что его команда находится в стадии обновления и сыгранности пока не хватает. Да и до сезона «атомщикам» пока далеко, в то время как «Металлургу» проводить первый матч уже через неделю.

- Поэтому ваша команда готова лучше, а наши ребята подсели в концовке. Когда и были пропущены решающие голы, - резюмировал Зинич.

Так же он добавил:

- Не стоит забывать, что «Металлург» - команда, которая выступает классом выше. Поэтому их победа никого не должна удивлять. Для нас это очень полезные матчи. Мы тянемся за «Металлургом», когда играем с ним, перенимаем опыт. Мы и в прошлом сезоне встречались с Липецком, и готовы впредь делать это чаще – не один, а два раза или сколько там понадобиться. Спасибо Липецку, что приняли нас.