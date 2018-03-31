В Липецкой области возникла опасность налипания мокрого снега

Спасатели призывают к осторожности

ГУ МЧС России по Липецкой области распространило экстренное сообщение об опасности налипания мокрого снега в течении ночи и утром 1 апреля."Главное управление МЧС России по Липецкой области обращает внимание жителей на необходимость соблюдения мер безопасности

при налипании мокрого снега:

Закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей.

Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва линий электропередач.

Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 112. В Главном управление МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60", говорится в экстренном сообщении ГУ МЧС.