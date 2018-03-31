«Липецк-Индезит» легко обыграл команду, которая «еле дышит»

Победа в Воронеже не составила труда, но и турнирное положение не улучшила.

Ни малейших проблем не испытали липецкие волейболистки в гостевом матче в Воронеже, обыграв местный клуб – 3:0.

Впрочем, в так называемой столице Черноземья никто в этом сезоне не испытывает сложностей. ВК «Воронеж» - единственный клуб высшей лиги «А», который умудрился проиграть все свои матчи до единого. Команда, в которой выступают совсем юные девушки, набрала за сезон лишь одно очко, но и то было с нее … снято. Всероссийская федерация волейбола оштрафовала «Воронеж» за неявку на матчи во Владивосток, отняв два очка. Поэтому наши соседки умудрились уйти в минуса: сейчас у них минус 1 очко…

Лишь во второй партии сегодня, когда «Липецк-Индезит» немного расслабился, наблюдалось подобие интриги: липчанки выиграли – 25:22. Первый сет завершился в пользу нашей команды – 25:12, а третий – 25:10.

Поражение стало для команда Воронежа 37-м в чемпионате.

Правда, улучшить свое турнирной положение «индезиточки» не смогли: они как были, так и остались четвертыми, поскольку конкуренты из «Приморочки» сегодня так же легко выиграли в Нижнем Новгороде у «Спарты» - 3:0.

Завтра наша команда проведет повторную встречу в Воронеже, хотя ее результат уже сейчас вполне известен.

К слову, главный тренер «Липецка-Индезита» раньше тренировал «Воронеж».