«ЛГТУ-Липецк» пропустил 13 (!) мячей в Люберцах

Это уже не сезон, а агония.

Мини-футбольный «ЛГТУ-Липецк» не просто проигрывает почти все матчи, а иногда бывает битым с двузначным счетом.

Сегодня липчане в подмосковных Люберцах встречались с занимающим 2-е место в Западной конференции высшей лиги московским «Спартаком».

Чуда от липецкой команды, в которой из-за трений с руководством давно отказались выступать почти все ведущие игроки региона, никто не ждал. Но поражение поражению рознь: на этот «вечные студенты» от мини-футбола превзошли самих себя, уступив – 5:13.

Москвичам не помещало ни то, что они проводили уже второй матч за неделю (до этого победили московское «Динамо» - 8:4), ни отсутствие из-за дисквалификации двух основных игроков Донёра Аманбаева и Александра Крутыя. Словом, не было таким причин, по которым «Спартак» мог бы потерять очки в матче с Липецком (удобно делать букмекерские ставки, не правда ли?).

Уже после первого тайма результат был предрешен, на табло горели цифры – 6:1 в пользу москвичей.

Во втором тайме «Спартак» не столько играл, сколько «резвился», стараясь забивать как можно эффектнее.

У москвичей отличились шестеро футболистов, т.е. почти все полевые игроки (как правило, команды в мини-футболе используют две «четверки», прим.). Роман Аносов забил 4 мяча, причем первые два… в течение одной 1-й минуты. По хет-трику оформили Юрий Синцов и Гарегин Машумян, по одному голу забили Алексей Гордеев, Максим Конов и решивший «не лютовать» лучший бомбардир москвичей Анатолий Бадретдинов (теперь у него 25 голов).

У липчан два гола престижа на счету Павла Назарова, в том числе один – с 10-метровой отметки, по одному у Сергея Макаренко, Александра Войнова и Самвела Мелкояна.

Единственным утешением является то, что конкурент в борьбе за предпоследнее место дубль «Газпрома-Югры» сегодня дома проиграл резервистам КПРФ – 1:5. Поэтому югорчане остались на последнем месте, а «ЛГТУ-липецк» опережает их на 2 очка и занимает вторую строчку с конца турнирной таблицы.

Увы, но горе-руководители довели команду до того, что единственным ее достоинством являются недостатки конкурентов.