В Липецке изучают личность организатора воронежского народного ополчения 1812 года

Иван Кожин похоронен у храма в селе Кашары Задонского района

Государственная дирекция по охране объектов культурного наследия выступила партнером проекта «Воссоздание кашарского некрополя Кожиных», реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов Местной православной религиозной организации «Приход храма Автонома и Митрофана села Кашары Задонского района Липецкой области Липецкой епархии Русской Православной церкви (Московский Патриархат)».

Как сообщают в Госдирекции, в последние дни марта подводятся итоги первого этапа Проекта, в рамках которого проводились архивные и библиографические исследования. Главная задача этих исследований – выяснить максимально подробные обстоятельства жизни Ивана Артамоновича Кожина, который был строителем (в том понимании, что он был заказчиком строительства и благоукрасителем) храма св. Автонома Италийского с. Кашары и погребён у алтарной его стены.

Свидетельством того, что Иван Артамонович был строителем храма и погребен у его алтаря служит эпитафия сохранившегося надгробного памятника: «Здесь погребено тело строителя Святого Храма сего Полковника и Кавалера Ивана Артамоновича Кожина, скончавшегося 1833 года июля 4 дня». И долгое время эта информация была исчерпывающей о храмостроителе.

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. началось восстановление храмового комплекса в селе Кашары Задонского района и проявился интерес к его истории; в периодической печати и в Интернете появились статьи и информационные сообщения об истории храма. Стало известно, что Автономовский храм был завершен строительством и освящен в 1823 году. В первые годы XX века в храме проводились ремонтные работы, а в период с 1 мая 1900 года по 10 июня 1901 года учеником Санкт-Петербургской академии художеств Шеламовым была выполнена роспись храма по образцу росписи Владимирского собора в Киеве известного художника В.М. Васнецова. Фресковая роспись Шеламова сохранилась до сегодняшнего дня, хотя и имеет значительные утраты. Появились и некоторые подробности о жизни Ивана Артамоновича, которые сводились к следующему: он был полковником Преображенского полка и флигель-адъютантом, за верную службу Отечеству был награждён орденом св. Анны II степени. Данные сведения приводились без каких-либо ссылок на архивные документы, а поэтому возбуждали желание как-то документально подтвердить эти сведения, а также выяснить другие подробности служения Ивана Артамоновича Кожина и обстоятельства его награждения указанным орденом.

Проведенные участниками грантового конкурса исследования в фондах архивов гг. Липецка, Воронежа и Санкт-Петербурга были направлены на поиск любых архивных документов, связанных с Иваном Артамоновичем Кожиным. И главной целью стало выявление его формуляра или послужного списка. С этой точки зрения, ценные сведения были выявлены в архивных документах Департамента герольдии Российского государственного исторического архива (Санкт-Петербург) и Воронежского дворянского депутатского собрания Государственного архива Воронежской области.

Иван Артамонович Кожин родился, предположительно, в 1781 году. К сожалению, Госдирекция пока не располагает метрическим свидетельством о дате рождения и месте крещения И.А. Кожина, но согласно документам от 9 июля 1823 года, предоставленным предводителем Задонского уездного дворянства Семёном Викулиным на имя Воронежского губернского предводителя дворянства, «Иван Артамонович Кожин – полковник в отставке и кавалер ордена св. Анны 2 степени, от роду 42 лет, женат на девице Настене Тимофеевой. Имеет детей: сыновей – Сергея, Василия, Николая, Иосифа, Александра и дочь Марию. Имеет по последней ревизии наследных и покупных людей и крестьян Воронежской губернии Задонского уезда мужчин – 189, женщин 182; Рязанской губернии Спасского уезда мужчин – 500 и женщин – 497 душ. Жительствует в Задонском уезде».

Согласно копии с паспорта из государственной военной коллегии, выданной 12 февраля 1804 года, в 1801 году полковник Иван Артамонович был уволен от военной службы «для определения к статским делам коллежским советником», а 8 февраля 1804 года уволен от службы для свободного в России жительства «с переименованием по-прежнему полковником и с позволением носить общий армейский пехотный мундир». В «Списке состоящим в гражданской службе чинам» от 22 ноября 1800 года при Департаменте герольдии для определения к делам значится некий Кожин без указания инициалов.

В 1815 году Иван Артамонович Кожин приобрёл имение Ржевского, состоящее в Рязанской губернии Спасской округи в селе Исадах и деревнях Аргамаковой и Рудневой, а в 1821 году после смерти своего родителя Артамона Иосифовича наследовал его имения «… Воронежской губернии Задонского уезда в селе Алексеевском, Кашары тож, с деревнею Проходнею». Это время, видимо, посвящено хозяйственным хлопотам по обустройству имений, строительству храма в Кашарах, которое осуществлялось с период с 1818 по 1823 год и ремонтным работам на храме в Исадах. По крайней мере, известно, что в 1827 году Иван Артамонович проживал в селе Кашары Задонского уезда. В фонде Воронежского губернского предводителя дворянства. Имеются документы, свидетельствующие об участии Ивана Артамоновича в выборах на должность уездного предводителя дворянства на рубеже 1820-1830-х гг. В период с 1831 по 1833 год Иван Артамонович занимал эту должность.

Таким образом, это пока и есть основные вехи жизни Ивана Артамоновича Кожина, которые удалось проследить по архивным документам за три месяца исследований. К сожалению, пока не удалось выявить документы о военной службе Ивана Артамоновича, но в Госдирекции точно не известно в каком полку он служил, как не известно и о причинах представления его к награде. Существуют так же сведения, что Иван Артамонович участвовал в организации и службе воронежского ополчения в 1812 года, но документы, посвященные этой теме, пока не выявлены и не изучены. Личность Ивана Артамоновича по-прежнему представляет интерес для историков и в Госдирекции намерены продолжить поиск.

Фото: gosdirekcia.ru