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24 минуты назад

Уголовное дело возбуждено против совладельцев группы компаний «Сумма»

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#Сумма #дело
Уголовное дело возбуждено против совладельцев группы компаний «Сумма»

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении совладельцев группы компаний «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Их подозревают в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и хищении бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Полиция заподозрила совладельцев группы "Сумма" в хищениях, растрате и создании преступного сообщества, - сообщила РИА-Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

Накануне братьев Магомедовых и руководителя одной из входящих в "Сумму" компаний Артура Максидова задержали в результате масштабных следственных действий, прошедших в 25 регионах России.

Магомеда и Зиявудина Магомедовых подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и растрате, а Максидова — в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения и крупном мошенничестве.

Им может грозить до двадцати лет лишения свободы.

Сегодня Тверской суд Москвы должен рассмотреть вопрос об их аресте.

Как сообщало издание "Коммерсант", задержание владельцев группы "Сумма" связано с хищениями при строительстве стадиона в Калининграде, на котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Всего, по данным газеты, из бюджета похитили более 752 миллионов рублей.
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#Сумма #дело

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