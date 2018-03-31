Россия вышлет 50 британских дипломатов и сотрудников дипмиссии‍

Россия вышлет более 50 британских дипломатов в ответ на решение МИД Великобритании выдворить представителей российской дипмиссии. Так Россия хочет соблюсти паритет — количество работников британских генконсульств в России должно совпадать с числом российских дипломатов в Соединенном королевстве.





"Разница между численным составом более 50 человек в пользу британской стороны", — уточнила Захарова.



Она напомнила, что ранее Лондон выслал 23 российских дипломата. На это Москва ответила зеркально.



"Другими словами, предложен паритет. Разница между численным составом - более 50 человек в пользу британской стороны", - сообщила Мария Захарова, российский дипломат.



Вслед за этим ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие также решили последовать примеру Великобритании в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.



Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает и уже принимает ответные меры, - передает Несколько десятков дипломатов и сотрудников дипмиссии Великобритании должны будут вернуться на родину, чтобы численность британских дипломатов в России и российских — в Британии была паритетной, - написала в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Разница между численным составом более 50 человек в пользу британской стороны", — уточнила Захарова.Она напомнила, что ранее Лондон выслал 23 российских дипломата. На это Москва ответила зеркально."Другими словами, предложен паритет. Разница между численным составом - более 50 человек в пользу британской стороны", - сообщила Мария Захарова, российский дипломат.Вслед за этим ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие также решили последовать примеру Великобритании в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает и уже принимает ответные меры, - передает РИА-Новости