В России

31 минуту назад

Россия вышлет 50 британских дипломатов и сотрудников дипмиссии‍

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#Россия #Британия #дело Скрипаля
Россия вышлет 50 британских дипломатов и сотрудников дипмиссии‍

Россия вышлет более 50 британских дипломатов в ответ на решение МИД Великобритании выдворить представителей российской дипмиссии. Так Россия хочет соблюсти паритет — количество работников британских генконсульств в России должно совпадать с числом российских дипломатов в Соединенном королевстве.

Несколько десятков дипломатов и сотрудников дипмиссии Великобритании должны будут вернуться на родину, чтобы численность британских дипломатов в России и российских — в Британии была паритетной, - написала в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Разница между численным составом более 50 человек в пользу британской стороны", — уточнила Захарова.

Она напомнила, что ранее Лондон выслал 23 российских дипломата. На это Москва ответила зеркально.

"Другими словами, предложен паритет. Разница между численным составом - более 50 человек в пользу британской стороны", - сообщила Мария Захарова, российский дипломат.

Вслед за этим ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие также решили последовать примеру Великобритании в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает и уже принимает ответные меры, - передает РИА-Новости.
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#Россия #Британия #дело Скрипаля

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