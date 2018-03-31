Происшествия

сегодня, 14:13

В Елецком районе столкнулись два легковых автомобиля

424
#дтп
В Елецком районе столкнулись два легковых автомобиля

Есть пострадавшие

В 13:02 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на автодороге Елец – Долгоруково близсела Лавы Елецкого муниципального района Липецкой области. Произошло столкновение автомобилей «Ниссан Альмера»  и «ВАЗ 2199».

В результате произошедшего ДТП есть пострадавший, доставлены в ГУЗ «Елецкая ГБ № 1 им. Н.А. Семашко».
424
#дтп

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